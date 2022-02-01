Імболк: як язичницьке свято стало християнським Стрітенням і до чого тут День бабака

Імболк: як язичницьке свято стало християнським Стрітенням і до чого тут День бабака

Початок лютого — традиційний час прогнозів погоди.

1-2 лютого сучасні неоязичники святкують Імболк — це предтеча християнського свята під назвою Стрітення і Дня бабака. Як переплелися язичницькі та християнські свята, докладніше розповімо у цьому матеріалі.

Імболк: що це

Імболк — це одне з чотирьох основних свят ірландського календаря, що відзначаються серед гельських народів на початку лютого або за перших ознак весни. Зазвичай він святкується 1 або 2 лютого, оскільки це день перехідної чверті на сонячному календарі, на півдорозі між зимовим сонцестоянням та весняним рівноденням. Імболк – традиційний час передбачень погоди.

У слов'ян цей день вважався сезонним кордоном: у східних та західних слов'ян зазвичай відзначалася середина зими чи перша зустріч весни, у південних слов'ян – межа зими та весни. Але через зміну календарів та приходу християнства на слов'янські землі святкування цього дня змістилося на два тижні і замінилося християнським Стрітенням Господнім.

Імболк: богиня Бригіта та свята Бригітта

Бригіта — у традиційній ірландській міфології: дочка Дагди, яка була важливим жіночим божеством Ірландії, богинею війни, а в мирному житті — богинею поезії, ремесел і лікування, а також допомагає жінкам під час пологів. В Ірландії існує традиція закопувати поблизу трьох струмків живого курчати, щоб домогтися розташування Брігіти. Свято Брігіти – Імболк – відзначають у пору, коли в овець з'являється молоко (за іншою версією – у пору, коли в овець з'являється нове потомство.

У християнський період відбулася підміна образу богині Бригіттою Ірландської — католицької та православної святої, покровителькою Ірландії. У православній традиції це преподобна Бригітта, ігуменя Кілдарська, царівна Ірландська. У руках Бригітти м'ясо, олія, частування для гостей практично не вичерпується, їжі та пиття вистачає на всіх. Ці сюжети перегукуються з євангельським дивом із п'ятьма хлібами та рибами, з одного боку, та з властивостями язичницької богині родючості Бригіти. Щоб молока вистачило всім гостям, її корови дояться тричі на день. Але головний її талант – пивоваріння.

Раніше на Імболк виготовляли хрести Бригітти та її зображення у вигляді ляльки, яку урочисто носили з дому до будинку. Щоб отримати її благословення, люди робили для неї ліжко та готували їжу та питво.

Імболк: попередник Дня бабака

День бабака — це традиційне свято в США та Канаді, яке відзначається щорічно 2 лютого. Вважається, що у цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. За поведінкою можна судити про близькість настання весни. Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, баба не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — отже, зима незабаром закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, баба бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими. У кількох містах та поселеннях США та Канади цього дня проводяться фестивалі, присвячені місцевим бабакам-метеорологам, які приваблюють численних туристів.

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Вважає, що ще в Стародавньому Римі 2 лютого відзначався День їжака. Метеорологічний прогноз у цей день будувався за поведінкою збудженого їжака, який бачив чи не бачив своєї тіні. Народи Західної Європи зберігали цю традицію й у пізніші періоди. У північній Німеччині в цей час прокидався борсук (у деяких місцях — ведмідь), і за його поведінкою судили про тривалість холодів та терміни настання весни.

Ранні американські згадки про День бабака беруть джерела традицій переселенців з Німеччини, відомих як пенсільванські німці, які привезли свої звичаї в Америку у XVIII столітті.

Традиція дізнаватися про погоду 1-2 лютого цими днями відома й іншим народам світу. У Білорусі відома приказка, за якою цього дня ведмідь перевертається на інший бік. Раніше болгари розповідали про поведінку ведмедиці цього дня. ".А в Північній Америці, де не водилися ні їжаки, ні борсуки, роль метеоролога перейшла до бабака.

Зауважимо, що зараз традиції святкування язичницького "Стрітення" Імболка активно трансформуються та оживають у колах віккан – представників неоязичницької релігії у колесі року.

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