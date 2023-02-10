Існує величезний шанс: тарологиня зробила несподіваний прогноз щодо закінчення війни

Уже навесні 2023 року після потужної американської допомоги Україна може остаточно перемогти російських агресорів.

Відома тарологиня Людмила Хомутовська передбачила велику ймовірність завершення війни уже навесні 2023 року.

Про таке передбачення повідомляє УНІАН.

За її словами, існує дуже великий шанс закрити це питання.

“Наскільки це питання візьмуть у свої руки дипломати й як вони це відпрацюють - покаже лише час, але шанс величезний", - запевняє тарологиня.

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Людмила Хомутовська зауважила, що сприятиме завершенню війни західна військова допомога, яка досі була недостатня.

“Зараз тільки починають чути Україну. Країни Європи могли б допомагати краще, вони жмуться. А ось США вже зараз включаються. Вони будуть давати найдорожче, найсучасніше, найпотрібніше, найновіше. Ще трохи й США включатися на повну", - підсумувала астрологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс заявив, що президента РФ Володимира Путіна уже зовсім скоро чекає повна поразка на полі бою після того, як він вдруге розпочне повномасштабний наступ.

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