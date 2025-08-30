Календар ретроградного Меркурія до 2030 року: коли очікувати наступного та як підготуватись

Періоди ретроградного Меркурія трапляються 3-4 рази кожного року

Реклама

Сьогодні термін «ретроградний Меркурій» відомий не лише астрологам, а й багатьом людям, які слідкують за подіями у світі. Відстеження періодів ретроградного Меркурія може дозволити вам підвищити продуктивність і уникнути хоча б деяких розчарувань, які вони можуть спричинити.

Календар дат ретроградного Меркурія на найближчі 5 років опублікував сайт Astrology Zone, щоб ви могли ретельно спланувати якісь важливі події — наприклад, сімейні свята чи подорожі.

Що таке ретроградний Меркурій

З астрономічного погляду, ретроградний рух є лише оптичною ілюзією. Це явище виникає, коли Меркурій, що обертається навколо Сонця швидше, ніж Земля, обганяє нашу планету на своїй орбіті.

Реклама

У певні моменти з позиції спостерігача на Землі здається, що Меркурій сповільнюється і починає рухатися назад. Насправді ж він просто продовжує свій рух у тому ж напрямку, а «ретроградність» є результатом різниці у швидкостях руху планет.

З астрологічного погляду, як пише The Good Trade, ретроградний Меркурій вважається періодом, коли енергія планети, що відповідає за спілкування, подорожі, технології та інформацію, нібито змінює свій напрямок. Це призводить до плутанини, непорозумінь, затримок у справах, поломок техніки та інших несподіваних перешкод.

Астрологи вважають, що в цей час краще не укладати важливі угоди, не підписувати контракти, не купувати нову техніку і не починати масштабні проєкти. Замість цього рекомендується зосередитися на перегляді, переосмисленні та завершенні вже розпочатих справ.

Графік ретроградного Меркурія до 2030 року

Планування важливих подій може бути простішим, якщо ви знаєте, коли Меркурій буде ретроградним. Це допоможе вам уникнути можливих перешкод у спілкуванні, подорожах та інших сферах життя.

Реклама

2025 рік

Особливістю цього року є те, що всі періоди ретроградного Меркурія проходять у вогняних та водяних знаках. До кінця року на нас чекає ще один період, який почнеться у листопаді.

14 березня — 7 квітня: починається у знаку Овна, закінчується у знаку Риб.

17 липня — 11 серпня: у знаку Лева.

9 листопада — 29 листопада: починається у знаку Стрільця, закінчується у знаку Скорпіона.

2026 рік

Цей рік є унікальним, оскільки всі три періоди ретроградного Меркурія відбудуться у водних знаках.

25 лютого — 20 березня: у знаку Риб.

29 червня — 23 липня: у знаку Рака.

24 жовтня — 13 листопада: у знаку Скорпіона.

2027 рік

Характерною рисою цього року є те, що кожен період починається у водному знаку і завершується у повітряному.

9 лютого — 3 березня: починається у знаку Риб, закінчується у знаку Водолія.

10 червня — 4 липня: починається у знаку Рака, закінчується у знаку Близнюків.

7 жовтня — 28 жовтня: починається у знаку Скорпіона, закінчується у знаку Терезів.

2028 рік

Це рік повітряних знаків, адже всі періоди ретроградного Меркурія будуть проходити саме в них.

Реклама

24 січня — 14 лютого: у знаку Водолія.

21 травня — 13 червня: у знаку Близнюків.

19 вересня — 11 жовтня: у знаку Терезів.

2029 рік

Цей рік є особливим, оскільки має чотири періоди ретроградного Меркурія, а не три, як зазвичай.

7 січня — 27 січня: починається у знаку Водолія, закінчується у знаку Козорога.

1 травня — 25 травня: у знаку Тельця.

2 вересня — 24 вересня: починається у знаку Терезів, закінчується у знаку Діви.

21 грудня — 10 січня 2030 року: у знаку Козорога.

2030 рік

Особливістю цього року є те, що перший період ретроградності є продовженням циклу, що розпочався наприкінці 2029 року.

12 квітня — 6 травня: починається у знаку Тельця, закінчується у знаку Овна.

15 серпня — 8 вересня: у знаку Діви.

5 грудня — 25 грудня: починається у знаку Козорога, закінчується у знаку Стрільця.

Нагадаємо, період ретроградного Меркурія традиційно супроводжується численними прикметами, застереженнями та магічними ритуалами, в які досі вірять.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.