Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Капітуляція Росії влітку 2023 року: екстрасенс відповів, чи варто очікувати завершення війни

Дата публікації
Перегляди
260
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Капітуляція Росії влітку 2023 року: екстрасенс відповів, чи варто очікувати завершення війни

Фото: ТСН.ua

Ясновидець Валерій Шатилович дав прогноз щодо термінів війни в Україні.

Український екстрасенс і астролог Валерій Шатилович обережно ставиться до обнадійливих прогнозів щодо закінчення війни в Україні у 2023 році. Водночас зазначив, що від літа варто очікувати припинення бойових дій.

Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз", пише "УНІАН".

"Все буде з початку червня", - сказав астролог.

Також Шатилович переконаний, що Росія у жодному разі не капітулює. Водночас можна очікувати зміни влади у РФ в другому півріччі 2023 року. За астрологічним прогнозом експерта, у нової політичної влади в РФ буде інший курс розвитку подій: вони говоритимуть про зупинку бойових дій, про мир.

Астролог також сказав, що вже у березні 2023 року пролунають сигнали того, що очільник Кремля Володимир Путін хоче зупинити війну і готовий відступити. 

Водночас тарологиня Ганна Атаманова після ворожіння на картах зазначила, що найскладнішою ситуацією в березні 2023 року буде в Херсонській, Донецькій і Луганській областях України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
260
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація