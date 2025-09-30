"Карма для Росії": ясновидець розповів, як покарають РФ через війну проти України

Ясновидець передбачив застосування ядерної зброї

Ясновидець Андрій Дуйко переконаний, що «ядерної війни» проти України не буде. Проте він передбачив, що 2070 року у світі буде застосована ядерна зброя.

Про це він сказав у коментарі «Мій світ».

«Ніколи не буде ядерної війни. Але ядерна зброя буде використана на планеті Земля. У 2070 році між Китаєм та залишками Росії. До цього ніколи не буде», — сказав «український Нострадамус».

Ясновидець наголосив, що це — буде «карма» для Росії. Також Андрій Дуйко передбачив «революції у Росії» та розпад держави-агресорки.

Увага! Варто пам’ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння та мольфарство не є науковими дисциплінами. Подібні передбачення не завжди справджуються, а часто мають радше розважальний характер. Тому їх слід сприймати лише як одну з імовірних версій розвитку подій, а остаточний вибір завжди залежить від самої людини та її здатності змінювати власне життя.

