"Кармічний період": астрологиня попередила про небезпечний місяць і тяжкі випробування для України

Астрологиня зробила прогноз про ситуацію в Україні

Астрологиня Марина Романова попередила про складні часи для України. За її словами, це станеться у листопаді.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Зараз ми перебуваємо у кармічному періоді для України. Він вже розпочався і буде ще довго тривати. Тому що транзитний чорний місяць, транзитна Ліліт. Саме у листопаді Україна матиме занепад, Росія матиме підвищення. Якщо у серпні-вересні було навпаки, ми приходимо до такого стану, коли віддаємо кармічні борги», — сказала вона.

Марина Романова попередила, що метою РФ є знищення української енергетики, зв’язку, цивільної інфраструктури.

Проте вона зазначила, що ЗСУ від 17 жовтня до 7 грудня матимуть важливу підтримку.

«Проте разом з цим ми бачитимемо, що наша армія та економіка знесилені. Звісно у РФ щось схоже», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.