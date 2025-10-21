ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

"Кармічний період": астрологиня попередила про небезпечний місяць і тяжкі випробування для України

Астрологиня вважає, що листопад буде кармічним місяцем для України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Кармічний період": астрологиня попередила про небезпечний місяць і тяжкі випробування для України

Астрологиня зробила прогноз про ситуацію в Україні

Астрологиня Марина Романова попередила про складні часи для України. За її словами, це станеться у листопаді.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Зараз ми перебуваємо у кармічному періоді для України. Він вже розпочався і буде ще довго тривати. Тому що транзитний чорний місяць, транзитна Ліліт. Саме у листопаді Україна матиме занепад, Росія матиме підвищення. Якщо у серпні-вересні було навпаки, ми приходимо до такого стану, коли віддаємо кармічні борги», — сказала вона.

Марина Романова попередила, що метою РФ є знищення української енергетики, зв’язку, цивільної інфраструктури.

Проте вона зазначила, що ЗСУ від 17 жовтня до 7 грудня матимуть важливу підтримку.

«Проте разом з цим ми бачитимемо, що наша армія та економіка знесилені. Звісно у РФ щось схоже», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie