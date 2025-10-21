- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
"Кармічний період": астрологиня попередила про небезпечний місяць і тяжкі випробування для України
Астрологиня вважає, що листопад буде кармічним місяцем для України.
Астрологиня Марина Романова попередила про складні часи для України. За її словами, це станеться у листопаді.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
«Зараз ми перебуваємо у кармічному періоді для України. Він вже розпочався і буде ще довго тривати. Тому що транзитний чорний місяць, транзитна Ліліт. Саме у листопаді Україна матиме занепад, Росія матиме підвищення. Якщо у серпні-вересні було навпаки, ми приходимо до такого стану, коли віддаємо кармічні борги», — сказала вона.
Марина Романова попередила, що метою РФ є знищення української енергетики, зв’язку, цивільної інфраструктури.
Проте вона зазначила, що ЗСУ від 17 жовтня до 7 грудня матимуть важливу підтримку.
«Проте разом з цим ми бачитимемо, що наша армія та економіка знесилені. Звісно у РФ щось схоже», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.