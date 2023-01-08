Карта Таро "Король" вказує на перемогу України у війні: Ірина Клевер розповіла, як і коли все завершиться

Відома тарологиня відповіла, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році.

Спеціалістка з карт Таро Ірина Клевер розповіла про те, коли закінчиться війна в Україні. Вона підтвердила передбачення багатьох астрологів та ясновидців, які стверджують, що перемога України у війні проти Росії буде в 2023 році.

Про це йшлося в інтерв'ю тарологині YouTube-каналу TOP.

Клевер підтвердила, що війна дійсно завершиться у 2023-му, про що свідчить карта Таро "Король".

Водночас Ірина Клевер зазначила, що не все так просто з Кримом, який відібрали, а повертати не хочуть. Тож, коли саме над півостровом знову замайорить жовто-блакитний прапор?..

"Я розумію, що це про Крим. Ми його повернемо так чи інакше... Так, щоб у 2023 році на всіх документах, ні... Але він буде знову українським", - сказала тарологиня.

Також Клевер наголосила, що карти Таро показують перемогу України, але все ж питання Криму, ймовірно, вирішуватиметься довше.

Зазначимо, що раніше астролог розповів, коли українська економика наблизиться до швейцарської

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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