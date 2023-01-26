Карти Таро дають моторошний прогноз для мешканців Києва: спокою не буде

Росія готується випустити по Києву безліч ракет, щоб стерти українську столицю в порох.

Російські терористи не хочуть залишити в спокої столицю України і готуються випустити по Києву безліч ракет.

Про такий моторошний результат розкладу на картах Таро розповіла УНІАН експертка у сфері езотерики Яна Тимощук.

"Летітимуть ракети, люди ховатимуться в укриттях. Ворог хоче буквально стерти столицю України в порох", - зробила вона невтішний прогноз.

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У такій ситуації тарологиня закликала киян не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог. Також, на її думку, безпечніше буде перебувати поза межами української столиці, оскільки, окрім ракетних ударів, Києву може загрожувати повторний наступ окупантів з боку Білорусі.

Однак, удари по українській столиці не минуть безкарно для російських загарбників. Тарологиня прогнозує також удари у відповідь, які можуть бути нанесені по Москві та Санкт-Петербургу, якщо ЗСУ отримає потрібну кількість зброї.

Припинення війни, за словами провидиці, можливе лише в одному випадку – після розвалу Росії. Інакше Путін не зупиниться, зокрема, через вплив на нього з боку окультистів.

"Вони будуть тільки посилювати свої дії, будуть знущатися. Випадає карта "Верховної жриці", яка говорить про те, що шамани будуть продовжувати свою діяльність", - наголошує вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відома астрологиня назвала місяць, коли війна в Україні зійде нанівець.

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