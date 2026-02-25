ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

Карти Таро на 26 лютого попереджає: одному знаку краще мовчати

Карти Таро на 26 лютого вказують на ризик конфлікту і втрати репутації для одного знака зодіаку, якщо емоції візьмуть гору.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

26 лютого може стати днем, коли сказане слово матиме несподівані наслідки. Головна карта дня — П’ятірка Мечів

Це карта суперечки, перемоги “будь-якою ціною” і прихованого програшу. Вона попереджає: навіть якщо ви формально праві, результат може залишити осад. Сьогодні важливо не доводити правоту до кінця.

Головний ризик дня — конфлікт, який можна було уникнути.

Знак дня, якому краще стриматися

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Для вас 26 лютого — день випробування характеру. Є ризик сказати більше, ніж потрібно, або різко відреагувати на провокацію. Карта радить: мовчання сьогодні вигідніше за перемогу в суперечці.

Непродумане слово може зіпсувати перспективну ситуацію.

Кому день дає перевагу

Близнята — Маг

Ви зможете повернути ситуацію на свою користь завдяки комунікації.

Козоріг — Імператор

Сьогодні варто діяти твердо і без емоцій — це зміцнить позицію.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий день для домовленостей і підтримки.

Що важливо пам’ятати

  • Не реагувати імпульсивно

  • Не доводити конфлікт до крайності

  • Перевіряти інформацію перед тим, як поширювати

26 лютого — не про гроші і не про шанс. Це день характеру. Карти Таро попереджають: перемога без мудрості може виявитися поразкою.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie