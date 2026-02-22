Карти Таро назвали 3 знаки, яким 23 лютого випаде рідкісний шанс

Карти Таро / © ТСН.ua

23 лютого проходить під енергією Туза Пентаклів — карти можливості, грошей і нового старту. Це не абстрактна “удача”, а конкретна нагода: пропозиція, рішення, фінансовий шанс або важлива розмова.

Але скористаються не всі.

Близнята — Маг

Для вас відкривається можливість вплинути на ситуацію. Це може бути новий проєкт, домовленість або шанс проявити ініціативу. Якщо діятимете швидко — результат не забариться.

Не відкладайтесь — 23 лютого ваша активність може принести відчутний ефект.

Лев — Сонце

Один із найсильніших днів для вас. Можлива новина, підтримка або позитивний поворот у справах. Карта Сонця говорить про успіх, якщо ви не сумніваєтесь у собі.

Сміливість сьогодні працює на вас.

Козоріг — Колісниця

З’являється можливість зробити крок уперед. Те, що довго стояло на місці, може рушити. Важливо не втратити момент через надмірні роздуми.

Рішення потрібно приймати швидко.

Кому варто бути уважними

Телець — Сімка Пентаклів

Не варто поспішати з фінансовими рішеннями.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Конфлікт може зіпсувати перспективну ситуацію.

23 лютого — день конкретного шансу. Карти Таро вказують, що для трьох знаків він може стати точкою росту. Іншим варто діяти обережніше і не втягуватися в суперечки.

