Карти Таро назвали знак, для якого 18 березня поверне ситуацію з минулого

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 18 березня 2026 року показує день повторних ситуацій, несподіваних зустрічей і моменту, коли для одного знака зодіаку минуле може знову дати про себе знати.

Карта дня — Шістка Кубків

Це карта минулого, спогадів і повернення до знайомих ситуацій. Вона часто говорить про людей або події, які знову з’являються у житті.

18 березня — день, коли старі історії можуть отримати продовження.

Знак дня

Рак — Шістка Кубків

Для вас цей день може принести зустріч або спілкування з людиною з минулого. Також це може бути ситуація, яка повторюється, але вже з іншим результатом.

Карта радить звернути увагу на свої емоції — вони підкажуть, як діяти далі.

Кому день дає перевагу

Близнята — Маг

Сприятливий день для нових ідей і рішень.

Лев — Сонце

Позитивні події або приємна новина.

Козоріг — Імператор

Чіткість і контроль допоможуть досягти результату.

Кому варто бути уважними

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Краще уникати конфліктів.

Телець — Сімка Пентаклів

Фінансові рішення не варто приймати поспіхом.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Жезлів

День активних дій і нових планів.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота і концентрація принесуть результат.

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір.

Стрілець — Туз Жезлів

З’явиться нова ідея або можливість.

Водолій — Зірка

З’являється перспектива, яка додає надії.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий день для спілкування.

18 березня може стати днем повернення до знайомих ситуацій. Карти Таро показують: іноді минуле повертається, щоб поставити остаточну крапку або відкрити новий етап.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.