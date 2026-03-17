Карти Таро назвали знак, для якого 18 березня поверне ситуацію з минулого
18 березня може принести подію або розмову, яка нагадає про те, що вже здавалося завершеним.
Гороскоп за картами Таро на 18 березня 2026 року показує день повторних ситуацій, несподіваних зустрічей і моменту, коли для одного знака зодіаку минуле може знову дати про себе знати.
Карта дня — Шістка Кубків
Це карта минулого, спогадів і повернення до знайомих ситуацій. Вона часто говорить про людей або події, які знову з’являються у житті.
18 березня — день, коли старі історії можуть отримати продовження.
Знак дня
Рак — Шістка Кубків
Для вас цей день може принести зустріч або спілкування з людиною з минулого. Також це може бути ситуація, яка повторюється, але вже з іншим результатом.
Карта радить звернути увагу на свої емоції — вони підкажуть, як діяти далі.
Кому день дає перевагу
Близнята — Маг
Сприятливий день для нових ідей і рішень.
Лев — Сонце
Позитивні події або приємна новина.
Козоріг — Імператор
Чіткість і контроль допоможуть досягти результату.
Кому варто бути уважними
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Краще уникати конфліктів.
Телець — Сімка Пентаклів
Фінансові рішення не варто приймати поспіхом.
Прогноз для інших знаків
Овен — Лицар Жезлів
День активних дій і нових планів.
Діва — Вісімка Пентаклів
Робота і концентрація принесуть результат.
Терези — Закохані
Можливий важливий вибір.
Стрілець — Туз Жезлів
З’явиться нова ідея або можливість.
Водолій — Зірка
З’являється перспектива, яка додає надії.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для спілкування.
18 березня може стати днем повернення до знайомих ситуацій. Карти Таро показують: іноді минуле повертається, щоб поставити остаточну крапку або відкрити новий етап.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.