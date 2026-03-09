Карти Таро назвали знак, якому 10 березня варто довіритися інтуїції

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 10 березня 2026 року показує день тонких сигналів, несподіваних підказок і моменту, коли для одного знака зодіаку саме інтуїція допоможе уникнути помилки.

Карта дня — Верховна Жриця (II Аркан)

Це карта інтуїції, прихованої інформації та внутрішнього знання. Вона символізує ситуації, коли відповіді вже є, але їх потрібно відчути, а не прорахувати.

10 березня — день спостереження та уважності до деталей.

Знак дня

Рак — Верховна Жриця

Для вас цей день може стати моментом внутрішнього усвідомлення. Можлива ситуація, де доведеться довіритися своїм відчуттям. Якщо щось викликає сумнів — краще не поспішати з рішенням.

Іноді інтуїція підказує те, що ще не видно іншим.

Кому день принесе позитив

Близнята — Маг

Ваші слова можуть відкрити нові можливості. Сприятливий день для переговорів.

Лев — Сонце

Позитивна новина або підтримка здатні змінити настрій дня.

Козоріг — Колісниця

Рішучість допоможе просунути важливу справу вперед.

Кому варто бути обережними

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Суперечки можуть призвести до зайвих конфліктів.

Телець — Сімка Пентаклів

Фінансові рішення краще ухвалювати без поспіху.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Жезлів

День активності та бажання діяти.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосередженість на деталях допоможе досягти результату.

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір.

Стрілець — Туз Жезлів

Нова ідея або початок проєкту.

Водолій — Зірка

З’являється перспектива, яка додає впевненості.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий день для підтримки і партнерства.

10 березня може стати днем інтуїтивних рішень. Карти Таро показують: іноді саме внутрішній голос допомагає уникнути помилок та знайти правильний шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.