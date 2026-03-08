ТСН у соціальних мережах

Астрологія
79
2 хв

Карти Таро попереджають: чого не варто робити 9 березня

Гороскоп за картами Таро на 9 березня показує день емоційних рішень, важливих слів і ситуацій, де для одного знака зодіаку головним випробуванням стане вміння стримати імпульс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

9 березня може стати днем, коли одна необережна дія здатна змінити настрій усього дня.

Карта дня — Лицар Мечів

Це карта поспіху і різких слів. Вона говорить про ситуації, коли людина діє швидше, ніж думає. У такі дні легко сказати те, про що потім доведеться шкодувати.

9 березня важливо пам’ятати: іноді пауза сильніша за реакцію.

Знак, якому варто бути особливо уважним

Овен — Лицар Мечів

Для вас цей день може бути емоційно напруженим. Можлива суперечка або ситуація, де захочеться швидко відповісти. Карта радить не поспішати з реакцією — іноді саме спокій допомагає уникнути конфлікту.

Кому день дає перевагу

Близнята — Маг

Ваші слова можуть переконати інших. Сприятливий день для переговорів.

Лев — Сонце

Можлива позитивна подія або приємна новина.

Козоріг — Імператор

Чіткість і холодний розрахунок допоможуть прийняти правильне рішення.

Кому варто бути обережними

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Суперечки можуть зіпсувати настрій.

Телець — Сімка Пентаклів

Не поспішайте з фінансовими рішеннями.

Прогноз для інших знаків

Рак — Верховна Жриця
Інтуїція підкаже правильний крок.

Діва — Вісімка Пентаклів
Зосередженість на роботі принесе результат.

Терези — Закохані
Можливий важливий вибір.

Стрілець — Туз Жезлів
З’явиться нова ідея або можливість.

Водолій — Зірка
Поступово відкривається нова перспектива.

Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для спілкування і підтримки.

9 березня — день швидких емоцій і реакцій. Карти Таро показують: найкраща стратегія — діяти обдумано і не поспішати з висновками.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

