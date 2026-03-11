ТСН у соціальних мережах

Карти Таро попереджають: для кого 12 березня стане днем важливого вибору

12 березня може принести ситуацію, де доведеться швидко вирішити, у який бік рухатися далі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 12 березня 2026 року показує день рішень, внутрішніх сумнівів і моменту, коли для одного знака зодіаку правильний вибір може визначити подальший розвиток подій.

Карта дня — Закохані (VI Аркан)

Це карта вибору та життєвих рішень. Вона символізує ситуації, де важливо слухати не лише розум, а й серце. Часто ця карта говорить про момент, коли потрібно визначитися з напрямком.

12 березня — день, коли відкладати рішення може бути складніше, ніж його ухвалити.

Знак дня

Терези — Закохані

Для вас цей день може стати моментом важливого вибору. Це може стосуватися роботи, стосунків або планів на майбутнє. Карта радить не поспішати, але й не уникати відповідальності за рішення.

Іноді навіть складний вибір відкриває нові можливості.

Кому день дає перевагу

Близнята — Маг

Сприятливий день для переговорів, нових ідей і рішень.

Лев — Сонце

Позитивні новини або приємна подія можуть змінити настрій дня.

Козоріг — Імператор

Раціональність і чіткість допоможуть зміцнити позиції.

Кому варто бути обережними

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Краще уникати конфліктів і суперечок.

Телець — Сімка Пентаклів

Фінансові рішення варто ухвалювати без поспіху.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Жезлів
Енергія дня підштовхує до активності.

Рак — Верховна Жриця
Інтуїція допоможе зрозуміти ситуацію.

Діва — Вісімка Пентаклів
Робота і концентрація принесуть результат.

Стрілець — Туз Жезлів
Можливий новий початок або ідея.

Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива.

Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для спілкування і підтримки.

12 березня може стати днем рішень. Карти Таро показують: іноді саме вибір, зроблений у потрібний момент, відкриває новий етап.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

