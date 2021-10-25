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"Кельтський Геловін" Савань 31 жовтня: історія, традиції і що обов'язково потрібно робити

"Кельтський Геловін" Савань 31 жовтня: історія, традиції і що обов'язково потрібно робити

ТСН.ua

Самайн — це "кельтський Новий рік".

Савань або Самайн — це кельтське свято закінчення збирання врожаю. Він знаменувало собою закінчення одного сільськогосподарського року і початок наступного. Згодом збігся з датою з передоднем Дня всіх святих, вплинувши на традиції народно-католицького свята Геловіна. У кельтів рік був розділений на дві половини — темну і світлу. Савань був святом зустрічі темної сторони року, він вважався початком нового року і це свято вшановувалося три дні.

Це — один з восьми головних свят Колеса Року у віккан і інших неоязичників.

Також це свято називають передднем Дня Всіх Святих, Днем покійних, Святом яблук і Третім святом врожаю.

Езотерики вважають, що в ніч проти 1 листопада стоншується грань між світом людей і світом духів. Бо в цей день підіймається завіса між світами, легко можна перейти з одного світу в інший. Також — це чудова можливість розібратися в собі, час глибоких роздумів, період, щоб озирнутися на рік, що минає, примиритися з неминучістю того аспекту життя, над яким ми не владні, — смертю.

Савань: неоязичницьке трактування

Під час осіннього рівнодення вересні, на Мабон, як ще називають цей день неоязичники, Богиня спускається під землю, а Бог помирає. Через це - прекрасний період, щоб зустрітися віч-на-віч зі своїми страхами і усвідомити їх. На Савань неоязичники прощаються з Богом, але розлука буде недовгою. Адже він лише вкотре вмирає, щоб знову воскреснути на Йоль — зимові сонцестояння.

Колесо року рухається і вже в грудні ми зустрінемося з молодим богом Сонця і почнемо рух до світла і пробудження — весни.

Свято пов'язане з богинями Керрідвен, Гекатою, Ісідою (Іннаною).

Савань: що потрібно робити

  • Гадати і медитувати з регресією в минулі життя.
  • Прибрати і чистити будинок.
  • Сплачувати борги.
  • Залишити для померлих їжу і питво.
  • Прикрасити будинок сухими гілками і осіннім листям.
  • Розставте вдома свічки, пам'ятаючи про пожежну безпеку.
  • Приготувати м'ясо, запечені яблука з корицею або медом. Для противників тваринної їжі рекомендується соєвий сир.
  • Зробіть рагу.
  • Поставте на стіл вершкове масло. Інші молочні продукти теж вітаються.
  • Купіть лісові горіхи як оберіг.
  • Приготуйте глінтвейн. Соки, киселі, медовуха теж підійдуть. Червоне вино і пиво є традиційними напоями для Саваню.  
  • Придбайте імбирні пряники, а також приготуєте страви з буряка, ріпи і гарбуза.
  • Перестрибуйте через багаття або проходите між двох багать
  • Приймайте гостей, ходите в гості самим.
  • Даруйте один одному талісмани на удачу.

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