"Кельтський Геловін" Савань 31 жовтня: історія, традиції і що обов'язково потрібно робити

Самайн — це "кельтський Новий рік".
Савань або Самайн — це кельтське свято закінчення збирання врожаю. Він знаменувало собою закінчення одного сільськогосподарського року і початок наступного. Згодом збігся з датою з передоднем Дня всіх святих, вплинувши на традиції народно-католицького свята Геловіна. У кельтів рік був розділений на дві половини — темну і світлу. Савань був святом зустрічі темної сторони року, він вважався початком нового року і це свято вшановувалося три дні.
Це — один з восьми головних свят Колеса Року у віккан і інших неоязичників.
Також це свято називають передднем Дня Всіх Святих, Днем покійних, Святом яблук і Третім святом врожаю.
Езотерики вважають, що в ніч проти 1 листопада стоншується грань між світом людей і світом духів. Бо в цей день підіймається завіса між світами, легко можна перейти з одного світу в інший. Також — це чудова можливість розібратися в собі, час глибоких роздумів, період, щоб озирнутися на рік, що минає, примиритися з неминучістю того аспекту життя, над яким ми не владні, — смертю.
Савань: неоязичницьке трактування
Під час осіннього рівнодення вересні, на Мабон, як ще називають цей день неоязичники, Богиня спускається під землю, а Бог помирає. Через це - прекрасний період, щоб зустрітися віч-на-віч зі своїми страхами і усвідомити їх. На Савань неоязичники прощаються з Богом, але розлука буде недовгою. Адже він лише вкотре вмирає, щоб знову воскреснути на Йоль — зимові сонцестояння.
Колесо року рухається і вже в грудні ми зустрінемося з молодим богом Сонця і почнемо рух до світла і пробудження — весни.
Свято пов'язане з богинями Керрідвен, Гекатою, Ісідою (Іннаною).
Савань: що потрібно робити
- Гадати і медитувати з регресією в минулі життя.
- Прибрати і чистити будинок.
- Сплачувати борги.
- Залишити для померлих їжу і питво.
- Прикрасити будинок сухими гілками і осіннім листям.
- Розставте вдома свічки, пам'ятаючи про пожежну безпеку.
- Приготувати м'ясо, запечені яблука з корицею або медом. Для противників тваринної їжі рекомендується соєвий сир.
- Зробіть рагу.
- Поставте на стіл вершкове масло. Інші молочні продукти теж вітаються.
- Купіть лісові горіхи як оберіг.
- Приготуйте глінтвейн. Соки, киселі, медовуха теж підійдуть. Червоне вино і пиво є традиційними напоями для Саваню.
- Придбайте імбирні пряники, а також приготуєте страви з буряка, ріпи і гарбуза.
- Перестрибуйте через багаття або проходите між двох багать
- Приймайте гостей, ходите в гості самим.
- Даруйте один одному талісмани на удачу.
Читайте також:
- Манікюр на Геловін: топ-5 модних ідей для натхнення
- У Нью-Йорку згорів історичний "Будинок Геловіна" Церкви Сатани фото, відео
- Американці на Геловін можуть витратити рекордні 10 млрд доларів — NRF