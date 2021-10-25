"Кельтський Геловін" Савань 31 жовтня: історія, традиції і що обов'язково потрібно робити

Самайн — це "кельтський Новий рік".

Савань або Самайн — це кельтське свято закінчення збирання врожаю. Він знаменувало собою закінчення одного сільськогосподарського року і початок наступного. Згодом збігся з датою з передоднем Дня всіх святих, вплинувши на традиції народно-католицького свята Геловіна. У кельтів рік був розділений на дві половини — темну і світлу. Савань був святом зустрічі темної сторони року, він вважався початком нового року і це свято вшановувалося три дні.

Це — один з восьми головних свят Колеса Року у віккан і інших неоязичників.

Також це свято називають передднем Дня Всіх Святих, Днем покійних, Святом яблук і Третім святом врожаю.

Езотерики вважають, що в ніч проти 1 листопада стоншується грань між світом людей і світом духів. Бо в цей день підіймається завіса між світами, легко можна перейти з одного світу в інший. Також — це чудова можливість розібратися в собі, час глибоких роздумів, період, щоб озирнутися на рік, що минає, примиритися з неминучістю того аспекту життя, над яким ми не владні, — смертю.

Савань: неоязичницьке трактування

Під час осіннього рівнодення вересні, на Мабон, як ще називають цей день неоязичники, Богиня спускається під землю, а Бог помирає. Через це - прекрасний період, щоб зустрітися віч-на-віч зі своїми страхами і усвідомити їх. На Савань неоязичники прощаються з Богом, але розлука буде недовгою. Адже він лише вкотре вмирає, щоб знову воскреснути на Йоль — зимові сонцестояння.

Колесо року рухається і вже в грудні ми зустрінемося з молодим богом Сонця і почнемо рух до світла і пробудження — весни.

Свято пов'язане з богинями Керрідвен, Гекатою, Ісідою (Іннаною).

Савань: що потрібно робити

Гадати і медитувати з регресією в минулі життя.

Прибрати і чистити будинок.

Сплачувати борги.

Залишити для померлих їжу і питво.

Прикрасити будинок сухими гілками і осіннім листям.

Розставте вдома свічки, пам'ятаючи про пожежну безпеку.

Приготувати м'ясо, запечені яблука з корицею або медом. Для противників тваринної їжі рекомендується соєвий сир.

Зробіть рагу.

Поставте на стіл вершкове масло. Інші молочні продукти теж вітаються.

Купіть лісові горіхи як оберіг.

Приготуйте глінтвейн. Соки, киселі, медовуха теж підійдуть. Червоне вино і пиво є традиційними напоями для Саваню.

Придбайте імбирні пряники, а також приготуєте страви з буряка, ріпи і гарбуза.

Перестрибуйте через багаття або проходите між двох багать

Приймайте гостей, ходите в гості самим.

Даруйте один одному талісмани на удачу.

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