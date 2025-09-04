Кельтський гороскоп дерев на 1–7 вересня 2025 року: Тельцям — гармонія, Стрільцям — радість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти сили для нових рішень і підготуватися до осінніх змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Кипарис : дерево стійкості. Овни відчують упевненість у власних силах і знайдуть спокій у стабільності.

Телець — Липа : символ ніжності й тепла. Тельці отримають гармонію в родині й підтримку в емоційних питаннях.

Близнята — Граб : дерево порядку. Близнята зможуть зосередитись на навчанні чи роботі й упорядкувати свої справи.

Рак — Оливка : символ миру. Раки знайдуть сили для відновлення і врівноваження внутрішнього світу.

Лев — Бук : дерево мудрості. Леви зможуть поглянути на свої цілі ширше й обрати перспективні напрями.

Діва — Сосна : символ витривалості. Діви відчують внутрішню силу й зможуть долати щоденні виклики.

Терези — Виноградна лоза : дерево врожаю. Терези пожинатимуть плоди своїх зусиль і отримають заслужену радість.

Скорпіон — Інжир : символ достатку. Скорпіони знайдуть нові ресурси та натхнення для втілення ідей.

Стрілець — Яблуня : дерево радості. Стрільці відчують більше легкості у спілкуванні й позитивні зміни у стосунках.

Козоріг — В’яз : символ структури. Козороги вибудують чіткий план дій і зможуть рухатися впевнено.

Водолій — Чорна бузина : дерево очищення. Водолії звільняться від зайвого і відкриються для нового.

Риби — Слива: символ внутрішньої рівноваги. Риби знайдуть душевний спокій і відновлять гармонію у стосунках.

1–7 вересня 2025 року стане часом упорядкування й відновлення. Дерева-покровителі підтримають у пошуках гармонії, допоможуть завершити непотрібне і впевнено розпочати новий сезон.

