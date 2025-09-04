- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 1–7 вересня 2025 року: Тельцям — гармонія, Стрільцям — радість
Перший тиждень вересня 2025 року принесе відчуття оновлення і потребу в гармонії. Це час, коли важливо відпустити зайве та налаштуватися на внутрішній баланс.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти сили для нових рішень і підготуватися до осінніх змін.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Кипарис: дерево стійкості. Овни відчують упевненість у власних силах і знайдуть спокій у стабільності.
Телець — Липа: символ ніжності й тепла. Тельці отримають гармонію в родині й підтримку в емоційних питаннях.
Близнята — Граб: дерево порядку. Близнята зможуть зосередитись на навчанні чи роботі й упорядкувати свої справи.
Рак — Оливка: символ миру. Раки знайдуть сили для відновлення і врівноваження внутрішнього світу.
Лев — Бук: дерево мудрості. Леви зможуть поглянути на свої цілі ширше й обрати перспективні напрями.
Діва — Сосна: символ витривалості. Діви відчують внутрішню силу й зможуть долати щоденні виклики.
Терези — Виноградна лоза: дерево врожаю. Терези пожинатимуть плоди своїх зусиль і отримають заслужену радість.
Скорпіон — Інжир: символ достатку. Скорпіони знайдуть нові ресурси та натхнення для втілення ідей.
Стрілець — Яблуня: дерево радості. Стрільці відчують більше легкості у спілкуванні й позитивні зміни у стосунках.
Козоріг — В’яз: символ структури. Козороги вибудують чіткий план дій і зможуть рухатися впевнено.
Водолій — Чорна бузина: дерево очищення. Водолії звільняться від зайвого і відкриються для нового.
Риби — Слива: символ внутрішньої рівноваги. Риби знайдуть душевний спокій і відновлять гармонію у стосунках.
1–7 вересня 2025 року стане часом упорядкування й відновлення. Дерева-покровителі підтримають у пошуках гармонії, допоможуть завершити непотрібне і впевнено розпочати новий сезон.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
