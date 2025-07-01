Кельтський гороскоп дерев на 1 липня 2025 року: Дівам варто зробити паузу, а Козорагам слід відновити ресурси

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Друїди вважали, що душа людини має зв’язок із деревами, тому кожен період року відповідає певному «дереву-союзнику». Такий гороскоп передає енергетику дня, його настрій і вплив на представників кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен – горобина

Ключові риси: інтуїція, захист, містицизм

Порада дня: прислухайтесь до внутрішнього голосу. Ваша інтуїція сьогодні підсилюється теплом яблуні. Це вдалий час для духовної роботи і захисту близьких.

Реклама

Телець – горіх

Ключові риси: сила волі, принциповість, глибина

Порада дня: пом’якшіть свою категоричність. Яблуня допоможе знайти компроміс там, де ви зазвичай впираєтесь. Побудьте поруч із тими, кого любите.

Близнята – ясен

Ключові риси: гнучкість розуму, жвавість, уява

Порада дня: спілкування сьогодні — ваша суперсила. Але уникайте поверхневості: Яблуня вимагає глибших зв’язків. Телефонний дзвінок другу змінить день.

Рак – яблуня

Ключові риси: чуттєвість, сердечність, любов

Порада дня: сьогодні ваша сила максимальна. Влаштуйте обійми вдома, поділіться емоціями, надихніть близьких. Ви — джерело тепла.

Лев – кедр

Ключові риси: впевненість, харизма, сила

Порада дня: навіть лідеру іноді варто відкрити душу. Енергія дня допоможе вам стати не лише сильним, а й щирим. Не бійтеся показати людяність.

Реклама

Діва – сосна

Ключові риси: витонченість, обачність, внутрішній порядок

Порада дня: зробіть паузу. Енергія Яблуні пропонує вам менше контролю, більше чутливості. Дозвольте комусь потурбуватись про вас.

Терези – липа

Ключові риси: гармонія, м’якість, дипломатія

Порада дня: сьогодні ваш день віддзеркалюється в енергії Яблуні. Ідеальний час для відновлення балансу в стосунках. Ви здатні зцілювати словом.

Скорпіон – горіх чорний

Ключові риси: сила трансформації, інтенсивність, глибина

Порада дня: спробуйте не розбурхувати глибини. Яблуня запрошує вас до спокою і прийняття. Внутрішній мир — сьогодні найцінніший здобуток.

Стрілець – ялина

Ключові риси: пошук істини, ідеали, прямолінійність

Порада дня: ваша душа шукає сенсу, але сьогодні важливо зупинитися й відчути красу простих речей. Займіться чимось теплим і затишним.

Реклама

Козоріг – бук

Ключові риси: структура, мудрість, амбітність

Порада дня: ви звикли будувати. Але зараз час пригадати, навіщо. Яблуня пропонує відновити внутрішні ресурси через ніжність і вдячність.

Водолій – ялина біла

Ключові риси: унікальність, ідеї, дистанційність

Порада дня: Дозвольте собі відчути зв’язок. Ви іноді забуваєте про серце, зосереджуючись на голові. День підштовхує до глибоких розмов із собою.

Риби – верба

Ключові риси: чутливість, інтуїція, гнучкість

Порада дня: пливіть за течією тепла. Яблуня підсилює вашу ніжність. Ідеальний день для творчості, медитації, або душевного листа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама