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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 1 липня 2025 року: Дівам варто зробити паузу, а Козорагам слід відновити ресурси
Гороскоп на 1 липня: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.
Друїди вважали, що душа людини має зв’язок із деревами, тому кожен період року відповідає певному «дереву-союзнику». Такий гороскоп передає енергетику дня, його настрій і вплив на представників кожного знака зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен – горобина
Ключові риси: інтуїція, захист, містицизм
Порада дня: прислухайтесь до внутрішнього голосу. Ваша інтуїція сьогодні підсилюється теплом яблуні. Це вдалий час для духовної роботи і захисту близьких.
Телець – горіх
Ключові риси: сила волі, принциповість, глибина
Порада дня: пом’якшіть свою категоричність. Яблуня допоможе знайти компроміс там, де ви зазвичай впираєтесь. Побудьте поруч із тими, кого любите.
Близнята – ясен
Ключові риси: гнучкість розуму, жвавість, уява
Порада дня: спілкування сьогодні — ваша суперсила. Але уникайте поверхневості: Яблуня вимагає глибших зв’язків. Телефонний дзвінок другу змінить день.
Рак – яблуня
Ключові риси: чуттєвість, сердечність, любов
Порада дня: сьогодні ваша сила максимальна. Влаштуйте обійми вдома, поділіться емоціями, надихніть близьких. Ви — джерело тепла.
Лев – кедр
Ключові риси: впевненість, харизма, сила
Порада дня: навіть лідеру іноді варто відкрити душу. Енергія дня допоможе вам стати не лише сильним, а й щирим. Не бійтеся показати людяність.
Діва – сосна
Ключові риси: витонченість, обачність, внутрішній порядок
Порада дня: зробіть паузу. Енергія Яблуні пропонує вам менше контролю, більше чутливості. Дозвольте комусь потурбуватись про вас.
Терези – липа
Ключові риси: гармонія, м’якість, дипломатія
Порада дня: сьогодні ваш день віддзеркалюється в енергії Яблуні. Ідеальний час для відновлення балансу в стосунках. Ви здатні зцілювати словом.
Скорпіон – горіх чорний
Ключові риси: сила трансформації, інтенсивність, глибина
Порада дня: спробуйте не розбурхувати глибини. Яблуня запрошує вас до спокою і прийняття. Внутрішній мир — сьогодні найцінніший здобуток.
Стрілець – ялина
Ключові риси: пошук істини, ідеали, прямолінійність
Порада дня: ваша душа шукає сенсу, але сьогодні важливо зупинитися й відчути красу простих речей. Займіться чимось теплим і затишним.
Козоріг – бук
Ключові риси: структура, мудрість, амбітність
Порада дня: ви звикли будувати. Але зараз час пригадати, навіщо. Яблуня пропонує відновити внутрішні ресурси через ніжність і вдячність.
Водолій – ялина біла
Ключові риси: унікальність, ідеї, дистанційність
Порада дня: Дозвольте собі відчути зв’язок. Ви іноді забуваєте про серце, зосереджуючись на голові. День підштовхує до глибоких розмов із собою.
Риби – верба
Ключові риси: чутливість, інтуїція, гнучкість
Порада дня: пливіть за течією тепла. Яблуня підсилює вашу ніжність. Ідеальний день для творчості, медитації, або душевного листа.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.