ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
8761
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп дерев на 1 липня 2025 року: Дівам варто зробити паузу, а Козорагам слід відновити ресурси

Гороскоп на 1 липня: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Друїди вважали, що душа людини має зв’язок із деревами, тому кожен період року відповідає певному «дереву-союзнику». Такий гороскоп передає енергетику дня, його настрій і вплив на представників кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен – горобина

Ключові риси: інтуїція, захист, містицизм
Порада дня: прислухайтесь до внутрішнього голосу. Ваша інтуїція сьогодні підсилюється теплом яблуні. Це вдалий час для духовної роботи і захисту близьких.

Телець – горіх

Ключові риси: сила волі, принциповість, глибина
Порада дня: пом’якшіть свою категоричність. Яблуня допоможе знайти компроміс там, де ви зазвичай впираєтесь. Побудьте поруч із тими, кого любите.

Близнята – ясен

Ключові риси: гнучкість розуму, жвавість, уява
Порада дня: спілкування сьогодні — ваша суперсила. Але уникайте поверхневості: Яблуня вимагає глибших зв’язків. Телефонний дзвінок другу змінить день.

Рак – яблуня

Ключові риси: чуттєвість, сердечність, любов
Порада дня: сьогодні ваша сила максимальна. Влаштуйте обійми вдома, поділіться емоціями, надихніть близьких. Ви — джерело тепла.

Лев – кедр

Ключові риси: впевненість, харизма, сила
Порада дня: навіть лідеру іноді варто відкрити душу. Енергія дня допоможе вам стати не лише сильним, а й щирим. Не бійтеся показати людяність.

Діва – сосна

Ключові риси: витонченість, обачність, внутрішній порядок
Порада дня: зробіть паузу. Енергія Яблуні пропонує вам менше контролю, більше чутливості. Дозвольте комусь потурбуватись про вас.

Терези – липа

Ключові риси: гармонія, м’якість, дипломатія
Порада дня: сьогодні ваш день віддзеркалюється в енергії Яблуні. Ідеальний час для відновлення балансу в стосунках. Ви здатні зцілювати словом.

Скорпіон – горіх чорний

Ключові риси: сила трансформації, інтенсивність, глибина
Порада дня: спробуйте не розбурхувати глибини. Яблуня запрошує вас до спокою і прийняття. Внутрішній мир — сьогодні найцінніший здобуток.

Стрілець – ялина

Ключові риси: пошук істини, ідеали, прямолінійність
Порада дня: ваша душа шукає сенсу, але сьогодні важливо зупинитися й відчути красу простих речей. Займіться чимось теплим і затишним.

Козоріг – бук

Ключові риси: структура, мудрість, амбітність
Порада дня: ви звикли будувати. Але зараз час пригадати, навіщо. Яблуня пропонує відновити внутрішні ресурси через ніжність і вдячність.

Водолій – ялина біла

Ключові риси: унікальність, ідеї, дистанційність
Порада дня: Дозвольте собі відчути зв’язок. Ви іноді забуваєте про серце, зосереджуючись на голові. День підштовхує до глибоких розмов із собою.

Риби – верба

Ключові риси: чутливість, інтуїція, гнучкість
Порада дня: пливіть за течією тепла. Яблуня підсилює вашу ніжність. Ідеальний день для творчості, медитації, або душевного листа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie