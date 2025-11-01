Кельтський гороскоп дерев на 1 листопада 2025 року: Тельцям — стабільність, Стрільцям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають увійти в новий цикл із внутрішньою чистотою та ясністю.

Дерева-покровителі

Овнам відповідає Осика — допомагає звільнитися від залишків напруги та легше реагувати на зміни.

Тельців підтримує Дуб — стабільність, витривалість і сила духу; день, коли варто спиратися на власний досвід.

Близнятам протегує Липа — дерево миру та душевної теплоти; варто відновлювати зв’язки, які справді важливі.

Ракам сприяє Маслина — примирення, м’якість, відчуття гармонії після емоційної глибини Самайну.

Левів оберігає Верба — гнучкість і прийняття, бажання менше чинити опір тому, що вже сталося.

Дівам резонує Горобина — світло у серці, доброта й відчуття єдності з близькими.

Терези перебувають під захистом Бука, який допомагає зберігати рівновагу між обов’язками та внутрішніми потребами.

Скорпіонам допомагає Кипарис — глибоке усвідомлення, самодисципліна й сила тихого прийняття.

Стрільців надихає Клен — дерево нового натхнення, яке відкриває шлях до планів і нових починань.

Козорогів підтримує Смерека — зібраність, ясність і контроль над емоціями.

Водоліїв веде Граб — концентрація, зваженість рішень і здатність діяти з розумом.

Рибам відповідає Слива — емоційне очищення, ніжність і повернення довіри до світу.

1 листопада 2025 року — день тихого пробудження після Самайну. Не потрібно поспішати: дозвольте подіям визріти природно. Дерева цього дня допомагають залишити зайве в минулому й відчути, як нова життєва енергія поступово входить у вас — спокійно, глибоко й природно.

