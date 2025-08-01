Кельтський гороскоп дерев на 1 серпня 2025 року: Тільцям — рішучість, Близнятам — гармонія

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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1 серпня несе енергію впевнених рішень і внутрішньої рівноваги. Дерева‑покровителі кельтського календаря допоможуть кожному знаку зодіаку краще зрозуміти свій стан, спрямувати сили на потрібні справи та відчути підтримку природи.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 1 серпня 2025 року

Овен — яблуня : день для добрих справ і теплих зустрічей. Відкритість принесе приємні зміни.

Тілець — ясен : рішучість та сміливість допоможуть просунутися у справах. Вдалий час для переговорів.

Близянта — береза : гармонія у справах та відносинах. Знайдете потрібні слова навіть у складній розмові.

Рак — верба : емоційна врівноваженість дозволить впоратися зі старими хвилюваннями.

Лев — дуб : впевненість у виборі та ясність думки. Не бійтеся відповідальності.

Діва — ліщина : зосередженість на деталях допоможе уникнути помилок.

Терези — глід : баланс і стабільність. Прислухайтесь до порад близьких.

Скорпіон — сосна : нові ідеї потребують швидкої реалізації. Не відкладайте важливе.

Стрілець — кедр : день відкриває нові горизонти. Можливі добрі новини здалеку.

Козоріг — горіх : впевнені кроки у кар’єрі. Ваші зусилля помітять.

Водолій — тополя : гнучкість і адаптивність допоможуть уникнути конфліктів.

Риби — слива: довіртесь емоціям — вони приведуть до потрібних рішень.

1 серпня 2025 року підходить для сміливих кроків, рішень та відновлення внутрішньої гармонії. Дерева‑покровителі підтримують у пошуку балансу між дією та спокоєм. Найкраща стратегія дня — діяти впевнено, але зважено, пам’ятаючи про власні цінності та відчуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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