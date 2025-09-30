Кельтський гороскоп дерев на 1 жовтня 2025 року: Тельцям — спокій, Водоліям — новий погляд

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку знайти власну точку рівноваги між енергією дії та внутрішнім спокоєм.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила і впевненість допоможуть реалізувати важливу ідею.

Телець — Маслина : спокій, миролюбність і душевна стабільність.

Близнята — Клен : натхнення і гнучкість у справах.

Рак — Липа : ніжність і гармонія у стосунках із близькими.

Лев — Осика : легкість у змінах і вміння швидко адаптуватися.

Діва — Бук : мудрість і послідовність у діях.

Терези — Сосна : витримка і стабільність у рішеннях.

Скорпіон — Смерека : стійкість перед емоційними викликами.

Стрілець — Горобина : тепло, доброзичливість і відкритість новому.

Козоріг — В’яз : логіка, структурність і внутрішня зібраність.

Водолій — Яблуня : новий погляд на старі речі й натхнення для оновлення.

Риби — Слива: гармонія почуттів і емоційна глибина.

1 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої гармонії та спокою. Дерева-покровителі підтримають упевненість, подарують натхнення і допоможуть зберегти рівновагу на початку нового місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

