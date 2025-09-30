ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 1 жовтня 2025 року: Тельцям — спокій, Водоліям — новий погляд

1 жовтня 2025 року відкриває новий осінній цикл, коли природа вчить нас уповільнюватися, спостерігати і діяти з розважливістю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку знайти власну точку рівноваги між енергією дії та внутрішнім спокоєм.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила і впевненість допоможуть реалізувати важливу ідею.

  • Телець — Маслина: спокій, миролюбність і душевна стабільність.

  • Близнята — Клен: натхнення і гнучкість у справах.

  • Рак — Липа: ніжність і гармонія у стосунках із близькими.

  • Лев — Осика: легкість у змінах і вміння швидко адаптуватися.

  • Діва — Бук: мудрість і послідовність у діях.

  • Терези — Сосна: витримка і стабільність у рішеннях.

  • Скорпіон — Смерека: стійкість перед емоційними викликами.

  • Стрілець — Горобина: тепло, доброзичливість і відкритість новому.

  • Козоріг — В’яз: логіка, структурність і внутрішня зібраність.

  • Водолій — Яблуня: новий погляд на старі речі й натхнення для оновлення.

  • Риби — Слива: гармонія почуттів і емоційна глибина.

1 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої гармонії та спокою. Дерева-покровителі підтримають упевненість, подарують натхнення і допоможуть зберегти рівновагу на початку нового місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie