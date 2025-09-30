- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 1 жовтня 2025 року: Тельцям — спокій, Водоліям — новий погляд
1 жовтня 2025 року відкриває новий осінній цикл, коли природа вчить нас уповільнюватися, спостерігати і діяти з розважливістю.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку знайти власну точку рівноваги між енергією дії та внутрішнім спокоєм.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила і впевненість допоможуть реалізувати важливу ідею.
Телець — Маслина: спокій, миролюбність і душевна стабільність.
Близнята — Клен: натхнення і гнучкість у справах.
Рак — Липа: ніжність і гармонія у стосунках із близькими.
Лев — Осика: легкість у змінах і вміння швидко адаптуватися.
Діва — Бук: мудрість і послідовність у діях.
Терези — Сосна: витримка і стабільність у рішеннях.
Скорпіон — Смерека: стійкість перед емоційними викликами.
Стрілець — Горобина: тепло, доброзичливість і відкритість новому.
Козоріг — В’яз: логіка, структурність і внутрішня зібраність.
Водолій — Яблуня: новий погляд на старі речі й натхнення для оновлення.
Риби — Слива: гармонія почуттів і емоційна глибина.
1 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої гармонії та спокою. Дерева-покровителі підтримають упевненість, подарують натхнення і допоможуть зберегти рівновагу на початку нового місяця.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
