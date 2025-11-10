Кельтський гороскоп дерев на 10–16 листопада 2025 року: Ракам — рівновага, Левам — впевненість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева кельтського гороскопа цього періоду допомагають знайти внутрішню зосередженість, спокій і відчуття внутрішньої підтримки.

Прогноз для всіх знаків

Овни — Бук

Тиждень планування й структури. Бук допомагає зібрати думки, розставити пріоритети та рухатись упевнено без метушні.

Тельці — Верба

Верба підтримує емоційну гнучкість і внутрішній спокій. У цей час важливо не чинити опір, а дозволити процесам текти природно.

Близнята — Маслина

Маслина сприяє гармонії у спілкуванні, мудрому слову та здатності чути інших. Це тиждень м’яких рішень і порозуміння.

Раки — Ясен

Ясен допомагає відчути рівновагу між внутрішнім і зовнішнім світом. Ви знаходите стабільність у простих щоденних речах.

Леви — Дуб

Дуб зміцнює впевненість і внутрішню силу. Ви готові приймати рішення, що формують майбутнє, не втрачаючи гідності.

Діви — Горобина

Горобина приносить доброзичливість і спокій у взаємини. Тиждень підходить для лагідної комунікації та підтримки близьких.

Терези — Липа

Липа відкриває серце для довіри й щирості. Це час відновлення гармонії у стосунках і теплих людських зустрічей.

Скорпіони — Кипарис

Кипарис допомагає втримати внутрішній порядок і не піддаватись надмірним емоціям. Ви дієте з холодною впевненістю.

Стрільці — Осика

Осика очищує емоційне поле. М’яке відпускання старих образів і непотрібних зобов’язань — головний ресурс тижня.

Козороги — Смерека

Смерека сприяє стабільності та довірі до процесу. Це період послідовності, коли ви вибудовуєте ґрунтовну основу для майбутнього.

Водолії — Груша

Груша нагадує, що іноді спокій — це теж дія. Вона підтримує доброту й терпіння до себе та оточення.

Риби — Слива

Слива дарує душевне тепло, лагідність і внутрішнє відновлення. День за днем ви відчуваєте більше гармонії.

10–16 листопада 2025 року — тиждень тихої сили. Це час, коли великі зміни визрівають у спокої, а не в діях. Дерева цього періоду нагадують: стабільність народжується не з контролю, а з довіри до власного природного ритму.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.