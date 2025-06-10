Кельтський гороскоп дерев на 10 червня 2025 року: Ракам варто зосередитися на родині, а Стрільцям — берегти сили

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Сьогодні триває період дуба — священного дерева сили, сталості й мудрості. У кельтському гороскопі дерева звертаються до кожного знаку по-своєму, допомагаючи побачити головне.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 20.04)

Дерево: горобина

Ваша інтуїція сильна, як ніколи. Довіртеся їй — і обійдете перешкоди без бою.

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Телець (21.04 – 20.05)

Дерево: вільха

Гнучкість — ваша сила сьогодні. Не тримайтеся вперто за старе — є шанс побачити нове.

Близнята (21.05 – 21.06)

Дерево: верба

Сьогодні добре ділитися своїми почуттями. Не залишайте емоції під замком — виговоріться.

Рак (22.06 – 22.07)

Дерево: дуб

Ваше дерево вступає у силу. Проведіть день із тими, кого любите. Сімейне тепло — ваша броня.

Лев (23.07 – 23.08)

Дерево: яблуня

Світло, яке ви несете, сьогодні особливо потрібне іншим. Але не забувайте й про себе.

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Діва (24.08 – 23.09)

Дерево: вишня

Придивіться до деталей. Дрібне сьогодні стане важливим — не проґавте можливість щось виправити.

Терези (24.09 – 23.10)

Дерево: ліщина

Справедливість — ваше друге ім’я. Сьогодні варто залагодити старі образи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Дерево: бузина

Не притискайте правду до себе. Чим чеснішими ви будете — тим легше дихатиметься.

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Стрілець (23.11 – 21.12)

Дерево: ялиця

Сили сьогодні обмежені — не розпорошуйтеся. Краще зосередьтеся на головному.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Дерево: в’яз

Ваша витримка — приклад для інших. Але дозвольте собі м’якість. Це не слабкість, а баланс.

Водолій (21.01 – 19.02)

Дерево: тополя

Час для рішень. Не відкладайте — інтуїція підкаже, у який бік рухатись.

Риби (20.02 – 20.03)

Дерево: верба

Занурення в себе сьогодні корисне. Слухайте тіло, а не лише думки — воно скаже правду.

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Дуб не нав’язує свою силу, але стає опорою. Сьогодні важливо згадати, на що ми можемо спертись у собі — і дати корінням трохи більше простору.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.