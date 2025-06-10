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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 10 червня 2025 року: Ракам варто зосередитися на родині, а Стрільцям — берегти сили
Гороскоп на 10 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.
Сьогодні триває період дуба — священного дерева сили, сталості й мудрості. У кельтському гороскопі дерева звертаються до кожного знаку по-своєму, допомагаючи побачити головне.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21.03 – 20.04)
Дерево: горобина
Ваша інтуїція сильна, як ніколи. Довіртеся їй — і обійдете перешкоди без бою.
Телець (21.04 – 20.05)
Дерево: вільха
Гнучкість — ваша сила сьогодні. Не тримайтеся вперто за старе — є шанс побачити нове.
Близнята (21.05 – 21.06)
Дерево: верба
Сьогодні добре ділитися своїми почуттями. Не залишайте емоції під замком — виговоріться.
Рак (22.06 – 22.07)
Дерево: дуб
Ваше дерево вступає у силу. Проведіть день із тими, кого любите. Сімейне тепло — ваша броня.
Лев (23.07 – 23.08)
Дерево: яблуня
Світло, яке ви несете, сьогодні особливо потрібне іншим. Але не забувайте й про себе.
Діва (24.08 – 23.09)
Дерево: вишня
Придивіться до деталей. Дрібне сьогодні стане важливим — не проґавте можливість щось виправити.
Терези (24.09 – 23.10)
Дерево: ліщина
Справедливість — ваше друге ім’я. Сьогодні варто залагодити старі образи.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Дерево: бузина
Не притискайте правду до себе. Чим чеснішими ви будете — тим легше дихатиметься.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Дерево: ялиця
Сили сьогодні обмежені — не розпорошуйтеся. Краще зосередьтеся на головному.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Дерево: в’яз
Ваша витримка — приклад для інших. Але дозвольте собі м’якість. Це не слабкість, а баланс.
Водолій (21.01 – 19.02)
Дерево: тополя
Час для рішень. Не відкладайте — інтуїція підкаже, у який бік рухатись.
Риби (20.02 – 20.03)
Дерево: верба
Занурення в себе сьогодні корисне. Слухайте тіло, а не лише думки — воно скаже правду.
Дуб не нав’язує свою силу, але стає опорою. Сьогодні важливо згадати, на що ми можемо спертись у собі — і дати корінням трохи більше простору.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.