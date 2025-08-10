ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 10 серпня 2025 року: Овнам — внутрішня стійкість, Левам — творчий злет

10 серпня 2025 року — день, коли природа надихає на сміливі рішення та нові звершення. Енергія дерев-покровителів допоможе знайти баланс між силою й гармонією, розкрити внутрішній потенціал та зробити крок до мрії.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

10 серпня 2025 року — день, коли внутрішня енергія розгорається, відкриваючи шлях до активних дій і нових звершень. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують кожен знак у прагненні до гармонії, сили й натхнення. Це чудовий час для сміливих кроків, ухвалення важливих рішень та розкриття власного потенціалу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — смерека

Потужний внутрішній стрижень, впевненість у власних рішеннях і готовність рухатися вперед.

Телець — береза

Оновлення, чутливість до себе та гармонія з навколишнім світом.

Близнята — клен

Яскраві емоції, несподівані знайомства, здатність жити «тут і зараз».

Рак — осика

Підтримка інтуїції, внутрішня врівноваженість та чуттєве відчуття моменту.

Лев — горобина

Спалах творчої енергії та натхнення для самовираження.

Діва — в’яз

Гнучкість мислення, адаптивність у деталях і баланс у справах.

Терези — липа

Мистецтво дипломатії, гармонія у спілкуванні, чуйність.

Скорпіон — тополя

Прорив у глибині, оновлююча внутрішня сила та стійкість.

Стрілець — яблуня

Доброта, теплий вплив і здатність надихати інших.

Козоріг — дуб

Основа для стратегічних рішень і міцна опора в будь-яких планах.

Водолій — ясен

Блискучі ідеї, творчі експерименти та вихід за межі стандарту.

Риби — плющ

Тонкий духовний потік, чутливий союз із природою, підтримка відчуттів.

10 серпня — день, коли внутрішня сила й творчість зливаються в один потужний драйв. Покровительські дерева надихають діяти з цілеспрямованістю й відкритим серцем, поєднуючи мудрість з новими поривами. Це ідеальний момент, щоб зійти на нову вершину.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

