- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 10 серпня 2025 року: Овнам — внутрішня стійкість, Левам — творчий злет
10 серпня 2025 року — день, коли природа надихає на сміливі рішення та нові звершення. Енергія дерев-покровителів допоможе знайти баланс між силою й гармонією, розкрити внутрішній потенціал та зробити крок до мрії.
10 серпня 2025 року — день, коли внутрішня енергія розгорається, відкриваючи шлях до активних дій і нових звершень. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують кожен знак у прагненні до гармонії, сили й натхнення. Це чудовий час для сміливих кроків, ухвалення важливих рішень та розкриття власного потенціалу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен — смерека
Потужний внутрішній стрижень, впевненість у власних рішеннях і готовність рухатися вперед.
Телець — береза
Оновлення, чутливість до себе та гармонія з навколишнім світом.
Близнята — клен
Яскраві емоції, несподівані знайомства, здатність жити «тут і зараз».
Рак — осика
Підтримка інтуїції, внутрішня врівноваженість та чуттєве відчуття моменту.
Лев — горобина
Спалах творчої енергії та натхнення для самовираження.
Діва — в’яз
Гнучкість мислення, адаптивність у деталях і баланс у справах.
Терези — липа
Мистецтво дипломатії, гармонія у спілкуванні, чуйність.
Скорпіон — тополя
Прорив у глибині, оновлююча внутрішня сила та стійкість.
Стрілець — яблуня
Доброта, теплий вплив і здатність надихати інших.
Козоріг — дуб
Основа для стратегічних рішень і міцна опора в будь-яких планах.
Водолій — ясен
Блискучі ідеї, творчі експерименти та вихід за межі стандарту.
Риби — плющ
Тонкий духовний потік, чутливий союз із природою, підтримка відчуттів.
10 серпня — день, коли внутрішня сила й творчість зливаються в один потужний драйв. Покровительські дерева надихають діяти з цілеспрямованістю й відкритим серцем, поєднуючи мудрість з новими поривами. Це ідеальний момент, щоб зійти на нову вершину.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.