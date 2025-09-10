Кельтський гороскоп дерев на 10 вересня 2025 року: Левам — внутрішня впевненість, Терезам — душевна рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти внутрішню силу для рішучих дій і водночас відчути баланс у стосунках та емоціях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку

Овен — Граб : дисципліна і наполегливість допоможуть завершити важливі завдання.

Телець — Сосна : витривалість і сила духу дадуть упевненість у своїх кроках.

Близнята — Маслина : миролюбність і легкість у спілкуванні гармонізують відносини.

Рак — Липа : тепло й ніжність допоможуть налагодити емоційний баланс.

Лев — Дуб : внутрішня впевненість і рішучість стануть ключем до успіху.

Діва — Ясен : виразність думки й уміння бачити головне сприятимуть продуктивності.

Терези — Береза : душевна рівновага й гармонія допоможуть у виборі правильних рішень.

Скорпіон — Кипарис : внутрішня стійкість і здатність тримати баланс у складних ситуаціях.

Стрілець — Клен : нові ідеї та натхнення, легкість у втіленні планів.

Козоріг — Бук : мудрість і далекоглядність допоможуть у плануванні.

Водолій — В’яз : логіка і структура забезпечать чіткість у діях.

Риби — Слива: емоційна ніжність і душевний спокій принесуть відчуття гармонії.

10 вересня 2025 року стане днем, коли виразність і врівноваженість дозволять рухатися вперед без напруженості. Дерева-покровителі підтримають в ухваленні правильних рішень, допоможуть зберегти стабільність і внутрішній комфорт.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

