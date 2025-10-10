Кельтський гороскоп дерев на 10 жовтня 2025 року: Ракам — душевний комфорт, Водоліям — ясність думок

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

10 жовтня 2025 року несе м’яку, врівноважену енергію, коли природа вчить спокою та внутрішньої зосередженості. Кельтський гороскоп дерев підказує, як кожному знаку знайти рівновагу між дією та спокоєм, довіряючи мудрості своїх дерев-покровителів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Глід : гармонізує енергію, допомагає не поспішати й бачити суть речей.

Телець — Вільха : підтримує витривалість, додає впевненості у власних силах.

Близнята — Черешня : відкриває серце для щирого спілкування та радості.

Рак — Липа : дарує душевний комфорт, м’якість і відчуття безпеки.

Лев — Берест : допомагає впорядкувати справи та діяти раціонально.

Діва — Слива : очищує від старих емоцій, стимулює творчий підхід до завдань.

Терези — Дуб : надає сили, стійкості й впевненості в собі.

Скорпіон — Граб : загострює увагу, допомагає зосередитися на головному.

Стрілець — Горобина : підтримує відчуття внутрішнього світла й натхнення.

Козоріг — Ясен : додає ясності в цілях і гармонізує думки.

Водолій — Клен : сприяє ясності розуму й розумінню власних пріоритетів.

Риби — Верба: м’яко очищує емоційне поле, допомагає відпустити смуток.

10 жовтня 2025 року — це день спокійного осмислення. Енергії дерев допомагають знайти внутрішній баланс, навести лад у думках і зосередитися на гармонії між розумом та серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

