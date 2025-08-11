ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 11–17 серпня 2025 року: Овнам — рішучі початки, Рибам — підтримка та зростання

11–17 серпня 2025 року — період, коли рішучість поєднується з чутливістю, а нові можливості відкриваються тим, хто готовий діяти. Енергія дерев-покровителів підтримує сміливі кроки, допомагає зберігати баланс і створює умови для внутрішнього зростання.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Тиждень обіцяє бути сповнений енергії, нових можливостей та внутрішньої гармонії. Енергії кельтських дерев-покровителів гороскопа підтримають у рішучих кроках, сприятимуть оновленню та допоможуть відкритися для важливих змін. Дерева надихають діяти, зберігати баланс і чути своє серце.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку:

  • Овен — дуб: сила в рішучості — цей тиждень підходить для масштабних стартів.

  • Телець — каштан: внутрішня гідність і стабільність додають упевненості на шляху до мети.

  • Близнята — береза: легкість у стосунках, а нові ідеї виростають, коли ви відкриті для спілкування.

  • Рак — верба: емоційна чутливість загострена — використайте для зцілення і відновлення.

  • Лев — горіх: впевненість у виборі та внутрішня цілісність — саме вони приведуть до правильних рішень.

  • Діва — горобина: увага до деталей стає ключем до успіху — помічайте важливе у дрібницях.

  • Терези — осика: гнучкість та адаптація допоможуть легко проходити перешкоди.

  • Скорпіон — тис: стратегічні дії й витримка — ваша перевага у будь-яких обставинах.

  • Стрілець — клен: натхнення для мандрів — як внутрішніх, так і зовнішніх — на підйомі.

  • Козоріг — самшит: чітке планування забезпечує стабільність і результат.

  • Водолій — гліцинія: творчий підйом та бажання запускати нові проєкти.

  • Риби — плющ: зростання завдяки підтримці — зміцнюйте зв’язки, що надихають.

11–17 серпня — час, коли внутрішня сила й натхнення йдуть поруч. Дерева-покровителі дарують енергію для рішучих дій, стабільність у планах і легкість у стосунках. Це ідеальний період, щоб завершити важливе, розпочати нове і тримати серце відкритим до гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир'я в Україні може настати вже цього літа.

