Кельтський гороскоп дерев на 11–17 серпня 2025 року: Овнам — рішучі початки, Рибам — підтримка та зростання

Тиждень обіцяє бути сповнений енергії, нових можливостей та внутрішньої гармонії. Енергії кельтських дерев-покровителів гороскопа підтримають у рішучих кроках, сприятимуть оновленню та допоможуть відкритися для важливих змін. Дерева надихають діяти, зберігати баланс і чути своє серце.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку:

Овен — дуб : сила в рішучості — цей тиждень підходить для масштабних стартів.

Телець — каштан : внутрішня гідність і стабільність додають упевненості на шляху до мети.

Близнята — береза : легкість у стосунках, а нові ідеї виростають, коли ви відкриті для спілкування.

Рак — верба : емоційна чутливість загострена — використайте для зцілення і відновлення.

Лев — горіх: впевненість у виборі та внутрішня цілісність — саме вони приведуть до правильних рішень.

Діва — горобина : увага до деталей стає ключем до успіху — помічайте важливе у дрібницях.

Терези — осика : гнучкість та адаптація допоможуть легко проходити перешкоди.

Скорпіон — тис : стратегічні дії й витримка — ваша перевага у будь-яких обставинах.

Стрілець — клен : натхнення для мандрів — як внутрішніх, так і зовнішніх — на підйомі.

Козоріг — самшит : чітке планування забезпечує стабільність і результат.

Водолій — гліцинія : творчий підйом та бажання запускати нові проєкти.

Риби — плющ: зростання завдяки підтримці — зміцнюйте зв’язки, що надихають.

11–17 серпня — час, коли внутрішня сила й натхнення йдуть поруч. Дерева-покровителі дарують енергію для рішучих дій, стабільність у планах і легкість у стосунках. Це ідеальний період, щоб завершити важливе, розпочати нове і тримати серце відкритим до гармонії.

