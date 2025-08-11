- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 11–17 серпня 2025 року: Овнам — рішучі початки, Рибам — підтримка та зростання
11–17 серпня 2025 року — період, коли рішучість поєднується з чутливістю, а нові можливості відкриваються тим, хто готовий діяти. Енергія дерев-покровителів підтримує сміливі кроки, допомагає зберігати баланс і створює умови для внутрішнього зростання.
Тиждень обіцяє бути сповнений енергії, нових можливостей та внутрішньої гармонії. Енергії кельтських дерев-покровителів гороскопа підтримають у рішучих кроках, сприятимуть оновленню та допоможуть відкритися для важливих змін. Дерева надихають діяти, зберігати баланс і чути своє серце.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку:
Овен — дуб: сила в рішучості — цей тиждень підходить для масштабних стартів.
Телець — каштан: внутрішня гідність і стабільність додають упевненості на шляху до мети.
Близнята — береза: легкість у стосунках, а нові ідеї виростають, коли ви відкриті для спілкування.
Рак — верба: емоційна чутливість загострена — використайте для зцілення і відновлення.
Лев — горіх: впевненість у виборі та внутрішня цілісність — саме вони приведуть до правильних рішень.
Діва — горобина: увага до деталей стає ключем до успіху — помічайте важливе у дрібницях.
Терези — осика: гнучкість та адаптація допоможуть легко проходити перешкоди.
Скорпіон — тис: стратегічні дії й витримка — ваша перевага у будь-яких обставинах.
Стрілець — клен: натхнення для мандрів — як внутрішніх, так і зовнішніх — на підйомі.
Козоріг — самшит: чітке планування забезпечує стабільність і результат.
Водолій — гліцинія: творчий підйом та бажання запускати нові проєкти.
Риби — плющ: зростання завдяки підтримці — зміцнюйте зв’язки, що надихають.
11–17 серпня — час, коли внутрішня сила й натхнення йдуть поруч. Дерева-покровителі дарують енергію для рішучих дій, стабільність у планах і легкість у стосунках. Це ідеальний період, щоб завершити важливе, розпочати нове і тримати серце відкритим до гармонії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
