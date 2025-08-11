Кельтський гороскоп дерев на 11 серпня 2025 року: Овнам — активність понад усе, Рибам — глибинна чутливість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

11 серпня 2025 року — день, коли внутрішній вогонь досягає свого апогею. Енергія природи кельтського гороскопа дерев надихає на рішучі дії, відкриття і внутрішнє перетворення. Саме час довіритися інтуїції, залишаючись у контакті зі своєю глибинною чутливістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — сосна : активність, ясність намірів, внутрішня сила для швидких рішень

Телець — горіх : стійкість у починаннях, теплота дій, духовність у вчинках

Близнята — осика : грайливий розум, адаптивність у спілкуванні, емоційна гнучкість

Рак — в’яз : стабільність у почуттях, організованість у домі та душі

Лев — кипарис : магнетична присутність, здатність надихати оточення

Діва — береза : оновлення через порядок, гармонія у деталях

Терези — липа : дипломатія, чуття рівноваги, уміння створювати мир

Скорпіон — ясен : поглиблене мислення, проникливість, оновлення енергії

Стрілець — граб : енергія руху вперед, структуроване прагнення до розвитку

Козоріг — дуб : міцна основа для зважених рішень, сила плану та системи

Водолій — клен : креативність, відкриття нових меж мислення

Риби — плющ: глибока емпатія, здатність відчувати непомітне, зцілення через чуттєві зв’язки

11 серпня — день стихійного пориву та витонченої чуттєвості. Дерева-покровителі дарують аспект внутрішнього оновлення й нової сили: від активності до емоційної проникливості. Це унікальний момент, щоб об’єднати дію з глибинним розумінням себе й світу навколо.

