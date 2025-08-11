ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
750
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 11 серпня 2025 року: Овнам — активність понад усе, Рибам — глибинна чутливість

11 серпня 2025 року — день рішучих кроків і тонкого відчуття моменту. Сила дерев-покровителів підтримає сміливі починання, допоможе зберегти баланс і відкрити нові грані власного потенціалу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

11 серпня 2025 року — день, коли внутрішній вогонь досягає свого апогею. Енергія природи кельтського гороскопа дерев надихає на рішучі дії, відкриття і внутрішнє перетворення. Саме час довіритися інтуїції, залишаючись у контакті зі своєю глибинною чутливістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — сосна: активність, ясність намірів, внутрішня сила для швидких рішень

  • Телець — горіх: стійкість у починаннях, теплота дій, духовність у вчинках

  • Близнята — осика: грайливий розум, адаптивність у спілкуванні, емоційна гнучкість

  • Рак — в’яз: стабільність у почуттях, організованість у домі та душі

  • Лев — кипарис: магнетична присутність, здатність надихати оточення

  • Діва — береза: оновлення через порядок, гармонія у деталях

  • Терези — липа: дипломатія, чуття рівноваги, уміння створювати мир

  • Скорпіон — ясен: поглиблене мислення, проникливість, оновлення енергії

  • Стрілець — граб: енергія руху вперед, структуроване прагнення до розвитку

  • Козоріг — дуб: міцна основа для зважених рішень, сила плану та системи

  • Водолій — клен: креативність, відкриття нових меж мислення

  • Риби — плющ: глибока емпатія, здатність відчувати непомітне, зцілення через чуттєві зв’язки

11 серпня — день стихійного пориву та витонченої чуттєвості. Дерева-покровителі дарують аспект внутрішнього оновлення й нової сили: від активності до емоційної проникливості. Це унікальний момент, щоб об’єднати дію з глибинним розумінням себе й світу навколо.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie