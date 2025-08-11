- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 750
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 11 серпня 2025 року: Овнам — активність понад усе, Рибам — глибинна чутливість
11 серпня 2025 року — день рішучих кроків і тонкого відчуття моменту. Сила дерев-покровителів підтримає сміливі починання, допоможе зберегти баланс і відкрити нові грані власного потенціалу.
11 серпня 2025 року — день, коли внутрішній вогонь досягає свого апогею. Енергія природи кельтського гороскопа дерев надихає на рішучі дії, відкриття і внутрішнє перетворення. Саме час довіритися інтуїції, залишаючись у контакті зі своєю глибинною чутливістю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — сосна: активність, ясність намірів, внутрішня сила для швидких рішень
Телець — горіх: стійкість у починаннях, теплота дій, духовність у вчинках
Близнята — осика: грайливий розум, адаптивність у спілкуванні, емоційна гнучкість
Рак — в’яз: стабільність у почуттях, організованість у домі та душі
Лев — кипарис: магнетична присутність, здатність надихати оточення
Діва — береза: оновлення через порядок, гармонія у деталях
Терези — липа: дипломатія, чуття рівноваги, уміння створювати мир
Скорпіон — ясен: поглиблене мислення, проникливість, оновлення енергії
Стрілець — граб: енергія руху вперед, структуроване прагнення до розвитку
Козоріг — дуб: міцна основа для зважених рішень, сила плану та системи
Водолій — клен: креативність, відкриття нових меж мислення
Риби — плющ: глибока емпатія, здатність відчувати непомітне, зцілення через чуттєві зв’язки
11 серпня — день стихійного пориву та витонченої чуттєвості. Дерева-покровителі дарують аспект внутрішнього оновлення й нової сили: від активності до емоційної проникливості. Це унікальний момент, щоб об’єднати дію з глибинним розумінням себе й світу навколо.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
