Кельтський гороскоп дерев на 11 вересня 2025 року: Дівам — увага до деталей, Водоліям — відкритість до нового

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти гармонію у справах і стосунках, даруючи впевненість і натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

Овен — Клен : натхнення й нові ідеї для рішучих дій.

Телець — Верба : емоційна чутливість і прагнення до гармонії.

Близнята — Дуб : сила і стійкість, впевненість у власних кроках.

Рак — Осика : гнучкість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися.

Лев — Яблуня : тепло й щирість у стосунках, натхнення в емоціях.

Діва — Граб : уважність до деталей і порядок у щоденних справах.

Терези — Маслина : миролюбність і здатність врівноважувати конфлікти.

Скорпіон — Бук : мудрість і далекоглядність у плануванні.

Стрілець — Сосна : витривалість і стабільність у досягненні цілей.

Козоріг — В’яз : організованість і сила волі у професійних справах.

Водолій — Горобина : відкритість до нового, турбота про інших і щирість.

Риби — Слива: душевний комфорт і гармонія у внутрішньому світі.

11 вересня 2025 року стане днем рівноваги й ясності. Дерева-покровителі підкажуть, як поєднати уважність до практичного з відкритістю для нових можливостей. Це гарний час для налагодження стосунків і завершення справ із відчуттям внутрішнього комфорту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

