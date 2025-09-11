ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 11 вересня 2025 року: Дівам — увага до деталей, Водоліям — відкритість до нового

11 вересня 2025 року — день, коли важливо зберігати баланс між практичністю і відкритістю для свіжих ідей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти гармонію у справах і стосунках, даруючи впевненість і натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

  • Овен — Клен: натхнення й нові ідеї для рішучих дій.

  • Телець — Верба: емоційна чутливість і прагнення до гармонії.

  • Близнята — Дуб: сила і стійкість, впевненість у власних кроках.

  • Рак — Осика: гнучкість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися.

  • Лев — Яблуня: тепло й щирість у стосунках, натхнення в емоціях.

  • Діва — Граб: уважність до деталей і порядок у щоденних справах.

  • Терези — Маслина: миролюбність і здатність врівноважувати конфлікти.

  • Скорпіон — Бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.

  • Стрілець — Сосна: витривалість і стабільність у досягненні цілей.

  • Козоріг — В’яз: організованість і сила волі у професійних справах.

  • Водолій — Горобина: відкритість до нового, турбота про інших і щирість.

  • Риби — Слива: душевний комфорт і гармонія у внутрішньому світі.

11 вересня 2025 року стане днем рівноваги й ясності. Дерева-покровителі підкажуть, як поєднати уважність до практичного з відкритістю для нових можливостей. Це гарний час для налагодження стосунків і завершення справ із відчуттям внутрішнього комфорту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie