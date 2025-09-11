- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 11 вересня 2025 року: Дівам — увага до деталей, Водоліям — відкритість до нового
11 вересня 2025 року — день, коли важливо зберігати баланс між практичністю і відкритістю для свіжих ідей.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти гармонію у справах і стосунках, даруючи впевненість і натхнення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі знаків зодіаку
Овен — Клен: натхнення й нові ідеї для рішучих дій.
Телець — Верба: емоційна чутливість і прагнення до гармонії.
Близнята — Дуб: сила і стійкість, впевненість у власних кроках.
Рак — Осика: гнучкість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися.
Лев — Яблуня: тепло й щирість у стосунках, натхнення в емоціях.
Діва — Граб: уважність до деталей і порядок у щоденних справах.
Терези — Маслина: миролюбність і здатність врівноважувати конфлікти.
Скорпіон — Бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.
Стрілець — Сосна: витривалість і стабільність у досягненні цілей.
Козоріг — В’яз: організованість і сила волі у професійних справах.
Водолій — Горобина: відкритість до нового, турбота про інших і щирість.
Риби — Слива: душевний комфорт і гармонія у внутрішньому світі.
11 вересня 2025 року стане днем рівноваги й ясності. Дерева-покровителі підкажуть, як поєднати уважність до практичного з відкритістю для нових можливостей. Це гарний час для налагодження стосунків і завершення справ із відчуттям внутрішнього комфорту.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
