Кельтський гороскоп дерев на 11 жовтня 2025 року: Тельцям — впевненість, Рибам — гармонія

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Осінь поступово переходить у глибшу фазу, і кожен день жовтня несе особливу енергію — м’яку, розважливу, зосереджену на внутрішньому балансі. 11 жовтня 2025 року — час відчути спокій, зібрати думки та знайти стабільність. Дерева кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку відновити сили та повернути гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Клен : натхнення й нові ідеї, які ведуть до оновлення.

Телець — Бук : впевненість, мудрість і стабільність у справах.

Близнята — Осика : гнучкість, легкість і новий погляд на ситуацію.

Рак — Маслина : спокій і душевна гармонія у колі близьких.

Лев — Липа : тепло, турбота і рівновага між серцем та розумом.

Діва — Горобина : уважність, інтуїція й уміння підтримати інших.

Терези — Смерека : внутрішня сила й зосередженість на власних цілях.

Скорпіон — Граб : дисципліна і витримка допоможуть не збитися з курсу.

Стрілець — Дуб : сила волі й готовність прийняти виклик.

Козоріг — Верба : чутливість і вміння слухати своє серце.

Водолій — Ясен : ясність думок і креативне мислення.

Риби — Слива: душевна гармонія і м’яке відновлення після напруження.

11 жовтня 2025 року — день, коли варто прислухатися до власного ритму. Дерева-покровителі підтримають тих, хто шукає гармонію, впевненість і нові сенси серед тиші осені.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

