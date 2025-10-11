ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 11 жовтня 2025 року: Тельцям — впевненість, Рибам — гармонія

11 жовтня 2025 року — день, коли варто звернутися до природи, щоб відчути стабільність і внутрішній спокій. Осінні дерева шепочуть про довіру до себе й уміння рухатися далі, навіть коли навколо панує тиша. Кельтський гороскоп дерев допоможе знайти власну опору.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Осінь поступово переходить у глибшу фазу, і кожен день жовтня несе особливу енергію — м’яку, розважливу, зосереджену на внутрішньому балансі. 11 жовтня 2025 року — час відчути спокій, зібрати думки та знайти стабільність. Дерева кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку відновити сили та повернути гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Клен: натхнення й нові ідеї, які ведуть до оновлення.

  • Телець — Бук: впевненість, мудрість і стабільність у справах.

  • Близнята — Осика: гнучкість, легкість і новий погляд на ситуацію.

  • Рак — Маслина: спокій і душевна гармонія у колі близьких.

  • Лев — Липа: тепло, турбота і рівновага між серцем та розумом.

  • Діва — Горобина: уважність, інтуїція й уміння підтримати інших.

  • Терези — Смерека: внутрішня сила й зосередженість на власних цілях.

  • Скорпіон — Граб: дисципліна і витримка допоможуть не збитися з курсу.

  • Стрілець — Дуб: сила волі й готовність прийняти виклик.

  • Козоріг — Верба: чутливість і вміння слухати своє серце.

  • Водолій — Ясен: ясність думок і креативне мислення.

  • Риби — Слива: душевна гармонія і м’яке відновлення після напруження.

11 жовтня 2025 року — день, коли варто прислухатися до власного ритму. Дерева-покровителі підтримають тих, хто шукає гармонію, впевненість і нові сенси серед тиші осені.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

