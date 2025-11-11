Кельтський гороскоп дерев на 12 листопада 2025 року: Близнятам — легкість, Ракам — турбота

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

12 листопада 2025 року — день внутрішньої тиші, коли світ ніби завмирає, щоб ми могли почути себе. Це час м’яких рішень, тихих розмов і уважного ставлення до власних почуттів. Дерева цього дня нагадують: навіть коли зовні все спокійно, усередині може народжуватись щось нове — тепле, мудре й справжнє.

Дерева-покровителі

Овни — Каштан

День упевненості у власних діях. Каштан допомагає стояти твердо на землі й не піддаватися емоційним хвилям.

Тельці — Осика

Осика сприяє емоційному звільненню. Добре попрощатися з тим, що вже віджило, і дозволити легкості повернутись у життя.

Близнята — Клен

Клен підтримує натхнення і гнучкість у справах. День сприятливий для навчання або нових ідей.

Раки — Липа

Липа розкриває турботливість і душевне тепло. Сьогодні хочеться створити затишок для себе й близьких.

Леви — Горобина

Горобина нагадує про важливість людських зв’язків. Приділіть увагу тим, хто поруч — саме там ваша сила.

Діви — Смерека

Смерека дає зосередженість і спокій. Ви зможете побачити суть речей без надмірних емоцій.

Терези — Верба

Верба допомагає м’яко адаптуватися до нових обставин. День, коли гнучкість і спокій — ваші союзники.

Скорпіони — Бук

Бук надає внутрішньої стійкості та ясної логіки. Ви здатні утримати фокус і не розпорошуватись.

Стрільці — Маслина

Маслина символізує мир і розуміння. Добре завершувати старі суперечки та відновлювати добрі стосунки.

Козороги — Дуб

Дуб зміцнює витривалість і впевненість. Це день, коли ви можете покластися лише на себе — і цього буде досить.

Водолії — Береза

Береза очищує внутрішній простір. Спробуйте навести лад навколо себе — це оновить і ваш настрій.

Риби — Слива

Слива допомагає розкрити чутливість і доброту. День для ніжності, музики, натхнення й теплих емоцій.

12 листопада 2025 року — день м’якої рівноваги, коли важливо не форсувати події, а слухати власні відчуття. Дерева цього дня нагадують: спокій народжується не в тиші, а у прийнятті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

