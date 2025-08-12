Кельтський гороскоп дерев на 12 серпня 2025 року: Овнам — ділова енергія, Рибам — емоційна м’якість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

12 серпня 2025 року — день динаміки й внутрішньої м’якості. Активність Всесвіту підганяє до рішучих починань, але водночас дарує глибоку чуттєвість, що врівноважує будь-яку дію. Саме час поєднати сміливість і тонке відчуття моменту.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — дуб : сила, надійність, відвага запускати нові проєкти

Телець — береза : вміння починати з чистого листа, легкість у діалозі

Близнята — липа : чарівність у спілкуванні, гармонія в справах

Рак — осика : чуттєвість, інтуїція, внутрішня рівновага

Лев — каштан : енергійна впевненість і щедре серце

Діва — горобина : увага до дрібниць, створення зручності в навколишньому світі

Терези — в’яз : внутрішня організованість, прагнення до балансу

Скорпіон — тис : стійкість у зміні, глибина у діях

Стрілець — ясен : ясність думки, потік нових ідей, адаптивність

Козоріг — самшит : дисципліна, довгострокове планування, надійність

Водолій — клен : креативність, пошук нових горизонтів, неординарні рішення

Риби — плющ: емпатія, творчий потік і здатність відчувати непомітне

12 серпня — потужне поєднання дії та чутливості. Дерева-покровителі надають сил для активних кроків, але також нагадують про важливість емоційної гнучкості. Це день, коли внутрішня м’якість стає потужним ресурсом та ключем до гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

