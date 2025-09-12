Кельтський гороскоп дерев на 12 вересня 2025 року: Ракам — чутливість, Стрільцям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають баланс між внутрішнім світом і зовнішніми можливостями.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Осика : легкість у прийнятті рішень і вміння швидко реагувати.

Телець — Яблуня : тепло у стосунках і радість від простих речей.

Близнята — Бук : мудрість і далекоглядність у діях.

Рак — Верба : чутливість і гармонія в емоціях.

Лев — Клен : енергія нових ідей і творчий підйом.

Діва — Сосна : витримка і здатність завершувати важливе.

Терези — Маслина : прагнення до миру і гармонійних стосунків.

Скорпіон — Дуб : внутрішня сила та впевненість у кроках.

Стрілець — Горобина : натхнення й емоційна щирість у взаєминах.

Козоріг — Кипарис : стійкість і врівноваженість у справах.

Водолій — В’яз : структура і логіка допомагають уникнути хаосу.

Риби — Слива: внутрішній спокій і душевна рівновага.

12 вересня 2025 року — це день, коли важливо слухати власні почуття і водночас відкритися новому. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, укріпити стосунки і зберегти внутрішню гармонію.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.