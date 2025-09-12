- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 12 вересня 2025 року: Ракам — чутливість, Стрільцям — натхнення
12 вересня 2025 року — день, коли емоційна відкритість поєднується з прагненням до нових ідей.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають баланс між внутрішнім світом і зовнішніми можливостями.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Осика: легкість у прийнятті рішень і вміння швидко реагувати.
Телець — Яблуня: тепло у стосунках і радість від простих речей.
Близнята — Бук: мудрість і далекоглядність у діях.
Рак — Верба: чутливість і гармонія в емоціях.
Лев — Клен: енергія нових ідей і творчий підйом.
Діва — Сосна: витримка і здатність завершувати важливе.
Терези — Маслина: прагнення до миру і гармонійних стосунків.
Скорпіон — Дуб: внутрішня сила та впевненість у кроках.
Стрілець — Горобина: натхнення й емоційна щирість у взаєминах.
Козоріг — Кипарис: стійкість і врівноваженість у справах.
Водолій — В’яз: структура і логіка допомагають уникнути хаосу.
Риби — Слива: внутрішній спокій і душевна рівновага.
12 вересня 2025 року — це день, коли важливо слухати власні почуття і водночас відкритися новому. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, укріпити стосунки і зберегти внутрішню гармонію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
