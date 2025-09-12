ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 12 вересня 2025 року: Ракам — чутливість, Стрільцям — натхнення

12 вересня 2025 року — день, коли емоційна відкритість поєднується з прагненням до нових ідей.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають баланс між внутрішнім світом і зовнішніми можливостями.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Осика: легкість у прийнятті рішень і вміння швидко реагувати.

  • Телець — Яблуня: тепло у стосунках і радість від простих речей.

  • Близнята — Бук: мудрість і далекоглядність у діях.

  • Рак — Верба: чутливість і гармонія в емоціях.

  • Лев — Клен: енергія нових ідей і творчий підйом.

  • Діва — Сосна: витримка і здатність завершувати важливе.

  • Терези — Маслина: прагнення до миру і гармонійних стосунків.

  • Скорпіон — Дуб: внутрішня сила та впевненість у кроках.

  • Стрілець — Горобина: натхнення й емоційна щирість у взаєминах.

  • Козоріг — Кипарис: стійкість і врівноваженість у справах.

  • Водолій — В’яз: структура і логіка допомагають уникнути хаосу.

  • Риби — Слива: внутрішній спокій і душевна рівновага.

12 вересня 2025 року — це день, коли важливо слухати власні почуття і водночас відкритися новому. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, укріпити стосунки і зберегти внутрішню гармонію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

