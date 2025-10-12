ТСН у соціальних мережах

Астрологія
63
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 12 жовтня 2025 року: Овнам — натхнення, Козорогам — впевненість

12 жовтня 2025 року — день спокою та поступового відновлення. Осінь нагадує: не варто поспішати, адже сила народжується в тиші.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтські дерева-покровителі гороскопа допоможуть знайти стабільність, повернути енергію та відчути підтримку природи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Яблуня: натхнення, легкість у спілкуванні й новий прилив енергії.

  • Телець — Верба: інтуїція, чутливість і гармонія у стосунках.

  • Близнята — Маслина: миролюбність, врівноваженість і душевний комфорт.

  • Рак — Кипарис: стійкість, глибокий спокій і довіра до власного шляху.

  • Лев — Горобина: емоційна щирість, теплота й підтримка від друзів.

  • Діва — Дуб: сила волі, ясність думок і готовність діяти.

  • Терези — Осика: гнучкість, прийняття та вміння зберігати баланс.

  • Скорпіон — Бук: мудрість і стабільність, здатність бачити цілісну картину.

  • Стрілець — Липа: душевне тепло й відновлення гармонії після напруження.

  • Козоріг — Граб: упевненість, порядок і фокус на реальних цілях.

  • Водолій — Клен: нові ідеї, відкритість світу й бажання творити.

  • Риби — Сосна: відновлення енергії, очищення думок і легкість у серці.

12 жовтня 2025 року допоможе знайти внутрішню стабільність. Це день, коли варто прислухатися до себе, сповільнитися й дозволити деревам-покровителям підказати правильний напрямок руху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

63
