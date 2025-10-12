Кельтський гороскоп дерев на 12 жовтня 2025 року: Овнам — натхнення, Козорогам — впевненість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтські дерева-покровителі гороскопа допоможуть знайти стабільність, повернути енергію та відчути підтримку природи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Яблуня : натхнення, легкість у спілкуванні й новий прилив енергії.

Телець — Верба : інтуїція, чутливість і гармонія у стосунках.

Близнята — Маслина : миролюбність, врівноваженість і душевний комфорт.

Рак — Кипарис : стійкість, глибокий спокій і довіра до власного шляху.

Лев — Горобина : емоційна щирість, теплота й підтримка від друзів.

Діва — Дуб : сила волі, ясність думок і готовність діяти.

Терези — Осика : гнучкість, прийняття та вміння зберігати баланс.

Скорпіон — Бук : мудрість і стабільність, здатність бачити цілісну картину.

Стрілець — Липа : душевне тепло й відновлення гармонії після напруження.

Козоріг — Граб : упевненість, порядок і фокус на реальних цілях.

Водолій — Клен : нові ідеї, відкритість світу й бажання творити.

Риби — Сосна: відновлення енергії, очищення думок і легкість у серці.

12 жовтня 2025 року допоможе знайти внутрішню стабільність. Це день, коли варто прислухатися до себе, сповільнитися й дозволити деревам-покровителям підказати правильний напрямок руху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

