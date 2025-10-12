- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 12 жовтня 2025 року: Овнам — натхнення, Козорогам — впевненість
12 жовтня 2025 року — день спокою та поступового відновлення. Осінь нагадує: не варто поспішати, адже сила народжується в тиші.
Кельтські дерева-покровителі гороскопа допоможуть знайти стабільність, повернути енергію та відчути підтримку природи.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Яблуня: натхнення, легкість у спілкуванні й новий прилив енергії.
Телець — Верба: інтуїція, чутливість і гармонія у стосунках.
Близнята — Маслина: миролюбність, врівноваженість і душевний комфорт.
Рак — Кипарис: стійкість, глибокий спокій і довіра до власного шляху.
Лев — Горобина: емоційна щирість, теплота й підтримка від друзів.
Діва — Дуб: сила волі, ясність думок і готовність діяти.
Терези — Осика: гнучкість, прийняття та вміння зберігати баланс.
Скорпіон — Бук: мудрість і стабільність, здатність бачити цілісну картину.
Стрілець — Липа: душевне тепло й відновлення гармонії після напруження.
Козоріг — Граб: упевненість, порядок і фокус на реальних цілях.
Водолій — Клен: нові ідеї, відкритість світу й бажання творити.
Риби — Сосна: відновлення енергії, очищення думок і легкість у серці.
12 жовтня 2025 року допоможе знайти внутрішню стабільність. Це день, коли варто прислухатися до себе, сповільнитися й дозволити деревам-покровителям підказати правильний напрямок руху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
