ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 13–19 жовтня 2025 року: Ракам — душевна м’якість, Козорогам — впевненість

Тиждень із 13 по 19 жовтня 2025 року — це період, коли енергія Венери в Терезах підтримує гармонію, взаєморозуміння і прагнення до краси в усьому.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Природа вже готується до спокою, а дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають знайти рівновагу між зовнішньою активністю та внутрішнім світом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Маслина: миролюбність і здатність знаходити компроміс у стосунках.

  • Телець — Граб: ясність у справах і дисципліна, що веде до результату.

  • Близнята — Клен: натхнення й легкість у вирішенні нових завдань.

  • Рак — Липа: душевна м’якість, гармонія й комфорт у спілкуванні.

  • Лев — Бук: внутрішня впевненість, стабільність і вірність власним принципам.

  • Діва — Верба: чутливість, інтуїція й уміння прислухатися до себе.

  • Терези — Горобина: баланс між розумом і серцем, турбота про близьких.

  • Скорпіон — Кипарис: сила духу і здатність трансформувати енергію в розвиток.

  • Стрілець — Сосна: витривалість, оптимізм і впевненість у власному шляху.

  • Козоріг — Дуб: стійкість, логічність і впевнені кроки до мети.

  • Водолій — Осика: гнучкість у спілкуванні й уміння приймати нове.

  • Риби — Яблуня: душевний спокій, ніжність і натхнення у дрібницях.

13–19 жовтня 2025 року — тиждень гармонізації, коли варто зосередитися на внутрішній красі, турботі про себе й теплих зв’язках із людьми. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають кожен знак, нагадуючи, що гармонія — це не стан, а шлях, який ми обираємо щодня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie