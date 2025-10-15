Кельтський гороскоп дерев на 13–19 жовтня 2025 року: Ракам — душевна м’якість, Козорогам — впевненість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Природа вже готується до спокою, а дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають знайти рівновагу між зовнішньою активністю та внутрішнім світом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Маслина : миролюбність і здатність знаходити компроміс у стосунках.

Телець — Граб : ясність у справах і дисципліна, що веде до результату.

Близнята — Клен : натхнення й легкість у вирішенні нових завдань.

Рак — Липа : душевна м’якість, гармонія й комфорт у спілкуванні.

Лев — Бук : внутрішня впевненість, стабільність і вірність власним принципам.

Діва — Верба : чутливість, інтуїція й уміння прислухатися до себе.

Терези — Горобина : баланс між розумом і серцем, турбота про близьких.

Скорпіон — Кипарис : сила духу і здатність трансформувати енергію в розвиток.

Стрілець — Сосна : витривалість, оптимізм і впевненість у власному шляху.

Козоріг — Дуб : стійкість, логічність і впевнені кроки до мети.

Водолій — Осика : гнучкість у спілкуванні й уміння приймати нове.

Риби — Яблуня: душевний спокій, ніжність і натхнення у дрібницях.

13–19 жовтня 2025 року — тиждень гармонізації, коли варто зосередитися на внутрішній красі, турботі про себе й теплих зв’язках із людьми. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають кожен знак, нагадуючи, що гармонія — це не стан, а шлях, який ми обираємо щодня.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.