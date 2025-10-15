- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 13–19 жовтня 2025 року: Ракам — душевна м’якість, Козорогам — впевненість
Тиждень із 13 по 19 жовтня 2025 року — це період, коли енергія Венери в Терезах підтримує гармонію, взаєморозуміння і прагнення до краси в усьому.
Природа вже готується до спокою, а дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають знайти рівновагу між зовнішньою активністю та внутрішнім світом.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Маслина: миролюбність і здатність знаходити компроміс у стосунках.
Телець — Граб: ясність у справах і дисципліна, що веде до результату.
Близнята — Клен: натхнення й легкість у вирішенні нових завдань.
Рак — Липа: душевна м’якість, гармонія й комфорт у спілкуванні.
Лев — Бук: внутрішня впевненість, стабільність і вірність власним принципам.
Діва — Верба: чутливість, інтуїція й уміння прислухатися до себе.
Терези — Горобина: баланс між розумом і серцем, турбота про близьких.
Скорпіон — Кипарис: сила духу і здатність трансформувати енергію в розвиток.
Стрілець — Сосна: витривалість, оптимізм і впевненість у власному шляху.
Козоріг — Дуб: стійкість, логічність і впевнені кроки до мети.
Водолій — Осика: гнучкість у спілкуванні й уміння приймати нове.
Риби — Яблуня: душевний спокій, ніжність і натхнення у дрібницях.
13–19 жовтня 2025 року — тиждень гармонізації, коли варто зосередитися на внутрішній красі, турботі про себе й теплих зв’язках із людьми. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають кожен знак, нагадуючи, що гармонія — це не стан, а шлях, який ми обираємо щодня.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
