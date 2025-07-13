Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Деревні тотеми кельтів відкривають у гороскопі шлях до внутрішньої ясності, натхнення й сили духу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — дуб

Сьогодні важливо триматися «всупереч усьому». Дуб вчить витримці — навіть коли вас провокують або затягує у справи, які не на часі. Не поспішайте. День вимагає внутрішньої тиші, а не показової боротьби.

Реклама

Телець — верба

Потік змін сьогодні може торкнутись і вас — особливо в темах побуту чи фінансів. Верба гнеться, але не ламається. Тож не чиніть спротиву — дозвольте змінам статися. Результат вас здивує.

Близнята — глід

Ваша увага сьогодні розпорошена. Глід закликає до внутрішньої зосередженості: менше спілкування, більше аналізу. День сприятливий для пошуку власних істин і написання важливих думок.

Рак — береза

Цей день створений для внутрішнього очищення. Береза — дерево світла, і сьогодні воно дає вам шанс позбутися зайвих емоцій. Плачте, якщо хочеться. Говоріть щиро. Очищення — це теж сила.

Лев — кипарис

Кипарис нагадує про гідність у щирості. Відкритість сьогодні буде вашим магнітом — але не зухвалість. Проявіть турботу до інших, особливо до тих, кого часто ігноруєте. Емпатія зробить вас сильнішими.

Реклама

Діва — горобина

Інтуїція підкаже вам відповідь, якої не знайти в логіці. Горобина шепоче тонко, ледь помітно — прислухайтеся. Сьогодні не варто навантажувати себе новими завданнями, а краще завершити старі.

Терези — ліщина

Несподівана думка сьогодні може все змінити. Ліщина — символ відкриття. Те, що здавалося дрібницею, може стати початком важливого проєкту. Головне — не сумніватися в собі.

Скорпіон — ясен

Ясен закликає до трансформації — але не хаотичної, а свідомої. Сьогодні ви можете пережити внутрішній перелом. Не бійтеся цього. Ви скидаєте стару шкіру, щоб рухатися далі.

Стрілець — яблуня

День про красу й легкість. Яблуня нагадує про радість в простому: аромат улюбленого напою, усмішка друга, приємна музика. Дозвольте собі відчути щастя без прив’язки до результату.

Реклама

Козоріг — сосна

Сьогодні вас може тягнути в самотність — не опирайтеся. Сосна любить тишу, і саме вона принесе вам несподівані ідеї. День для перегляду пріоритетів і планів на осінь.

Водолій — в’яз

Філософські роздуми, складні питання і тонке розуміння — ось ваш простір сьогодні. В’яз дозволяє бачити картину ширше. Запишіть ідеї, які прийдуть. Вони стануть у пригоді вже незабаром.

Риби — тополя

Сни, образи, символи сьогодні надзвичайно виразні. Тополя допомагає Рибам побачити підказки в найменших деталях. Дозвольте собі помріяти — це не втеча, а прорив.

13 липня 2025 року — це день внутрішніх рішень, які не завжди видно ззовні. Природа сьогодні вчить нас діяти м’яко, з гідністю, не поспішати, а слухати — себе, світ і дерева. Це час, коли справжня сила проявляється у тиші, а прорив — у щирості. Дозвольте собі бути чесними перед собою — і отримаєте більше, ніж очікували.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня шокувала новим прогнозом щодо планів РФ: що вона передбачила.