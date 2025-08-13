Кельтський гороскоп дерев на 13 серпня 2025 року: Левам — натхнення, Козорогам — міцна опора

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

13 серпня 2025 року — день енергії, що поєднується з тонкою чутливістю. Дії варто будувати на відчутті гармонії та душевного комфорту. Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти баланс між активністю та внутрішнім спокоєм.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Лев — горобина : натхнення для самовираження та зцілення через творчість.

Козоріг — дуб : надійність, міцна опора в рішеннях, повага до традицій.

Овен — береза : оновлення, легкість у діалозі, ясність думок.

Телець — каштан : теплота й щедрість у взаємодії, стабільність у зв’язках.

Близнята — осика : емоційна гнучкість, чуйність до настроїв інших.

Рак — ясен : ясність почуттів, впевненість у власній інтуїції.

Діва — липа : дипломатичність, гармонія в деталях, делікатність.

Терези — в’яз : врівноважений розум, увага до структури, організованість.

Скорпіон — горобина : глибина емоцій, проникливість, чутливість.

Стрілець — клен : оптимізм, відкритість до нового, натхнення в проєктах.

Водолій — плющ : духовне зростання, творча взаємодія.

Риби — смерека: вкорінення у власні ресурси, цілеспрямованість.

13 серпня — день, коли внутрішня чутливість і м’яка підтримка стають ключовим ресурсом. Дерева-покровителі надихають поєднати силу з делікатністю, діяти впевнено й залишатися в гармонії з собою.

