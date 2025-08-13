- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 13 серпня 2025 року: Левам — натхнення, Козорогам — міцна опора
13 серпня 2025 року — день, коли творчий запал поєднується з внутрішньою стійкістю. Енергія дерев-покровителів допоможе знайти гармонію між рішучими діями та чутливістю, щоб упевнено рухатися до нових цілей і зберігати душевний баланс.
13 серпня 2025 року — день енергії, що поєднується з тонкою чутливістю. Дії варто будувати на відчутті гармонії та душевного комфорту. Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти баланс між активністю та внутрішнім спокоєм.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Лев — горобина: натхнення для самовираження та зцілення через творчість.
Козоріг — дуб: надійність, міцна опора в рішеннях, повага до традицій.
Овен — береза: оновлення, легкість у діалозі, ясність думок.
Телець — каштан: теплота й щедрість у взаємодії, стабільність у зв’язках.
Близнята — осика: емоційна гнучкість, чуйність до настроїв інших.
Рак — ясен: ясність почуттів, впевненість у власній інтуїції.
Діва — липа: дипломатичність, гармонія в деталях, делікатність.
Терези — в’яз: врівноважений розум, увага до структури, організованість.
Скорпіон — горобина: глибина емоцій, проникливість, чутливість.
Стрілець — клен: оптимізм, відкритість до нового, натхнення в проєктах.
Водолій — плющ: духовне зростання, творча взаємодія.
Риби — смерека: вкорінення у власні ресурси, цілеспрямованість.
13 серпня — день, коли внутрішня чутливість і м’яка підтримка стають ключовим ресурсом. Дерева-покровителі надихають поєднати силу з делікатністю, діяти впевнено й залишатися в гармонії з собою.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
