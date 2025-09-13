- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 13 вересня 2025 року: Левам — харизма, Козорогам — стабільність
13 вересня 2025 року — день, коли впевненість і врівноваженість стануть ключем до результатів.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти внутрішню гармонію, проявити себе у справах і зберегти стабільність у щоденних процесах.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Горобина: емоційна щирість і підтримка близьких.
Телець — Виноградна лоза: час пожинати плоди своєї праці та насолоджуватися результатами.
Близнята — Кипарис: внутрішній баланс і стабільність у рішеннях.
Рак — Бук: мудрість і вміння розставити правильні пріоритети.
Лев — Дуб: харизма, сила й рішучість у діях.
Діва — Верба: чутливість і гармонія у спілкуванні.
Терези — Сосна: витримка й стійкість у роботі над завданнями.
Скорпіон — Липа: тепло й легкість у взаєминах, душевний комфорт.
Стрілець — Клен: натхнення та нові ідеї, що відкривають горизонти.
Козоріг — Смерека: стабільність і внутрішня сила для досягнення цілей.
Водолій — Осика: гнучкість і здатність пристосуватися до обставин.
Риби — Яблуня: ніжність і радість у стосунках, натхнення у дрібницях.
13 вересня 2025 року сприятиме упевненим діям і стабільності. Дерева-покровителі підкажуть, як поєднати силу та чутливість, аби зберегти гармонію й рухатися вперед упевненим кроком.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
