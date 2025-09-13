ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
Кельтський гороскоп дерев на 13 вересня 2025 року: Левам — харизма, Козорогам — стабільність

13 вересня 2025 року — день, коли впевненість і врівноваженість стануть ключем до результатів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти внутрішню гармонію, проявити себе у справах і зберегти стабільність у щоденних процесах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Горобина: емоційна щирість і підтримка близьких.

  • Телець — Виноградна лоза: час пожинати плоди своєї праці та насолоджуватися результатами.

  • Близнята — Кипарис: внутрішній баланс і стабільність у рішеннях.

  • Рак — Бук: мудрість і вміння розставити правильні пріоритети.

  • Лев — Дуб: харизма, сила й рішучість у діях.

  • Діва — Верба: чутливість і гармонія у спілкуванні.

  • Терези — Сосна: витримка й стійкість у роботі над завданнями.

  • Скорпіон — Липа: тепло й легкість у взаєминах, душевний комфорт.

  • Стрілець — Клен: натхнення та нові ідеї, що відкривають горизонти.

  • Козоріг — Смерека: стабільність і внутрішня сила для досягнення цілей.

  • Водолій — Осика: гнучкість і здатність пристосуватися до обставин.

  • Риби — Яблуня: ніжність і радість у стосунках, натхнення у дрібницях.

13 вересня 2025 року сприятиме упевненим діям і стабільності. Дерева-покровителі підкажуть, як поєднати силу та чутливість, аби зберегти гармонію й рухатися вперед упевненим кроком.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

