Кельтський гороскоп дерев на 13 вересня 2025 року: Левам — харизма, Козорогам — стабільність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти внутрішню гармонію, проявити себе у справах і зберегти стабільність у щоденних процесах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Горобина : емоційна щирість і підтримка близьких.

Телець — Виноградна лоза : час пожинати плоди своєї праці та насолоджуватися результатами.

Близнята — Кипарис : внутрішній баланс і стабільність у рішеннях.

Рак — Бук : мудрість і вміння розставити правильні пріоритети.

Лев — Дуб : харизма, сила й рішучість у діях.

Діва — Верба : чутливість і гармонія у спілкуванні.

Терези — Сосна : витримка й стійкість у роботі над завданнями.

Скорпіон — Липа : тепло й легкість у взаєминах, душевний комфорт.

Стрілець — Клен : натхнення та нові ідеї, що відкривають горизонти.

Козоріг — Смерека : стабільність і внутрішня сила для досягнення цілей.

Водолій — Осика : гнучкість і здатність пристосуватися до обставин.

Риби — Яблуня: ніжність і радість у стосунках, натхнення у дрібницях.

13 вересня 2025 року сприятиме упевненим діям і стабільності. Дерева-покровителі підкажуть, як поєднати силу та чутливість, аби зберегти гармонію й рухатися вперед упевненим кроком.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

