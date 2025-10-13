- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 426
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 13 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Водоліям — натхнення
13 жовтня 2025 року — день гармонії між минулим і майбутнім. Осінній вітер нагадує про важливість внутрішньої стійкості й уміння бачити сенс навіть у спокої.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня принесуть ясність, натхнення і нові сили.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Верба: чутливість і відкритість новим емоціям.
Телець — Клен: нові ідеї та натхнення для реалізації планів.
Близнята — Горобина: підтримка від оточення, доброзичливість і гармонія.
Рак — Смерека: витримка, стабільність і зосередженість на головному.
Лев — Бук: стабільність, сила духу й уміння тримати баланс.
Діва — Осика: легкість у змінах і гнучкість у підходах.
Терези — Маслина: миролюбність, дипломатичність і внутрішній спокій.
Скорпіон — Кипарис: глибина роздумів і здатність бачити суть речей.
Стрілець — Яблуня: натхнення, щирість і прагнення до радості.
Козоріг — Граб: порядок, уважність і вміння завершувати почате.
Водолій — Дуб: натхнення, сила волі й духовна зрілість.
Риби — Липа: ніжність, м’якість і турбота про внутрішній комфорт.
13 жовтня 2025 року сприятиме стабільності й глибокому переосмисленню. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, зміцнити внутрішню опору й прийняти життя таким, яким воно є — спокійно й мудро.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.