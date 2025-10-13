ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 13 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Водоліям — натхнення

13 жовтня 2025 року — день гармонії між минулим і майбутнім. Осінній вітер нагадує про важливість внутрішньої стійкості й уміння бачити сенс навіть у спокої.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня принесуть ясність, натхнення і нові сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Верба: чутливість і відкритість новим емоціям.

  • Телець — Клен: нові ідеї та натхнення для реалізації планів.

  • Близнята — Горобина: підтримка від оточення, доброзичливість і гармонія.

  • Рак — Смерека: витримка, стабільність і зосередженість на головному.

  • Лев — Бук: стабільність, сила духу й уміння тримати баланс.

  • Діва — Осика: легкість у змінах і гнучкість у підходах.

  • Терези — Маслина: миролюбність, дипломатичність і внутрішній спокій.

  • Скорпіон — Кипарис: глибина роздумів і здатність бачити суть речей.

  • Стрілець — Яблуня: натхнення, щирість і прагнення до радості.

  • Козоріг — Граб: порядок, уважність і вміння завершувати почате.

  • Водолій — Дуб: натхнення, сила волі й духовна зрілість.

  • Риби — Липа: ніжність, м’якість і турбота про внутрішній комфорт.

13 жовтня 2025 року сприятиме стабільності й глибокому переосмисленню. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, зміцнити внутрішню опору й прийняти життя таким, яким воно є — спокійно й мудро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

