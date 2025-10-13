Кельтський гороскоп дерев на 13 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Водоліям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня принесуть ясність, натхнення і нові сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Верба : чутливість і відкритість новим емоціям.

Телець — Клен : нові ідеї та натхнення для реалізації планів.

Близнята — Горобина : підтримка від оточення, доброзичливість і гармонія.

Рак — Смерека : витримка, стабільність і зосередженість на головному.

Лев — Бук : стабільність, сила духу й уміння тримати баланс.

Діва — Осика : легкість у змінах і гнучкість у підходах.

Терези — Маслина : миролюбність, дипломатичність і внутрішній спокій.

Скорпіон — Кипарис : глибина роздумів і здатність бачити суть речей.

Стрілець — Яблуня : натхнення, щирість і прагнення до радості.

Козоріг — Граб : порядок, уважність і вміння завершувати почате.

Водолій — Дуб : натхнення, сила волі й духовна зрілість.

Риби — Липа: ніжність, м’якість і турбота про внутрішній комфорт.

13 жовтня 2025 року сприятиме стабільності й глибокому переосмисленню. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, зміцнити внутрішню опору й прийняти життя таким, яким воно є — спокійно й мудро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

