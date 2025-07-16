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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 14-20 липня 2025 року: поради природи для кожного знака зодіаку

Тиждень з 14 по 20 липня 2025 року у кельтському гороскопі дерев несе енергію внутрішніх змін, очищення та оновлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © Pexels

Цей тиждень проходить під знаком пасивного дозрівання і внутрішніх трансформацій, коли природа спрямовує нас зупинитися, вдихнути глибше та відкрити щось нове всередині себе. Згідно з кельтським гороскопом дерев, енергія глоду та ясена чергується з силою берези, в’яза та верби, формуючи симфонію м’яких змін і саморефлексії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — береза

Береза радить почати тиждень з очищення: від зайвого, хвилювань, старих зобов’язань. Приділіть час тиші, простим речам. Енергія повернеться з новою силою, якщо її не витрачати на марне.

Телець — яблуня

Яблуня вчить вас ніжності. Це час делегувати обов’язки і розслабитися — насолоджуючись моментом, ви знайдете своє натхнення.

Близнята — глід

Глід вказує на потребу паузи. Уникайте порожніх розмов: прислухайтесь до себе, дозвольте емоціям проговоритися. Це внутрішнє оновлення сховано за тишею.

Рак — в’яз

Період зцілення: це час прожити старий біль, сказати “дякую” і відпустити. Через емоційний злам приходить внутрішнє очищення.

Лев — сосна

Ваша внутрішня стійкість і світло — магнетизм цього тижня. Але будьте обережними: не забувайте про врівноваженість між увагою і скромністю.

Діва — ліщина

Інтуїція — ваш навігатор. Вони дають підказки у формі думок або образів. Не нехтуйте імпульсом — він веде до ясності.

Терези — кипарис

Кипарис вчить витримувати порожнечу. Це час вчитися чекати — без поспіху, без страху. Відповіді приходять з тишею.

Скорпіон — горобина

Горобина дарує прозріння і можливість рефлексії. Проводьте медитації, займа­йтесь самоаналізом — це відновлює та очищує.

Стрілець — ясен

Ясен принесе яскраві ідеї або прорив — особливо, якщо почати тиждень із тиші. Запишіть натхнення: воно підказує старт нових справ .

Козоріг — вільха

Вільха підтримує вас у зціленні. Цей час — для турботи про тіло й душу. Усамітнення — ключ до оновлення.

Водолій — дуб

У вас є внутрішня міцність, і тиждень покаже це. Не бійтеся зайняти позицію і зробити вибір — ваша сила випромінює довіру.

Риби — верба

Верба запрошує до глибини: вдумливість, мистецтво, очищення сльозами. Це потужний канал для емоційного зцілення.

Поради природи 14–20 липня

  • Прийміть тишу: саме там народжується новий сенс.

  • Дозвольте емоціям прорватися — через сльози, слова, творчість.

  • Вислуховуйте внутрішні знаки: дерево-покровитель знає ваш шлях.

  • Обирайте баланс між світлом і захистом, мов сосна і кипарис.

Пориньте в енергію природи цього тижня — і закладете міцний фундамент для внутрішнього зростання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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