Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп — це давня система, яка ґрунтується на зв’язку між людьми та сакральними деревами. Кожне дерево відповідає певному періоду року і символізує риси характеру, силу, виклики й підказки на кожен день. 14 липня — це період, коли в природі триває внутрішнє дозрівання, а дерева стають нашими провідниками у глибші шари емоцій та рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — береза

Сьогодні Овни потребують очищення від зайвих зобов’язань. Береза нагадує: простота — не слабкість, а мудрість. Приділіть увагу здоров’ю, відпочинку та тиші.

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Телець — яблуня

Яблуня закликає до ніжності та чуттєвості, але також вказує на потребу сповільнитися. Ви забагато берете на себе — час делегувати, видихнути й зосередитись на особистому.

Близнята — глід

Цей день стане переломним для Близнят. Глід — символ внутрішнього оновлення. Дозвольте собі емоційні паузи, уникайте пустих розмов і зосередьтесь на змісті.

Рак — в'яз

В’яз допомагає Ракам подолати старі образи. Можливі сльози чи навіть спалахи емоцій — не стримуйте їх. Через них проходить ваше очищення.

Лев — сосна

Сосна вказує на магнетизм і внутрішнє світло. Леви сьогодні притягують увагу, але важливо не заграватись — віднайдіть рівновагу між визнанням і скромністю.

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Діва — ліщина

Ліщина символізує інтуїцію та ясність. Сьогодні Діви можуть отримати підказку у формі сну, фрази чи натяку. Довіряйте не лише розуму, а й відчуттям.

Терези — кипарис

Терези потребують рівноваги, а кипарис вчить тримати стійкість навіть у порожнечі. Не женіться за відповідями — сьогодні важливіше навчитися чекати.

Скорпіон — горобина

Горобина дарує Скорпіонам глибоке бачення. Цей день ідеальний для саморефлексії, медитації, перегляду життєвих цілей. Все, що боліло — відпускайте.

Стрілець — ясен

Ясен — це символ зростання. Стрільці можуть отримати раптовий прорив або натхнення. Запишіть ідеї — вони стануть основою нової справи або подорожі.

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Козоріг — вільха

Вільха допомагає Козорогам зцілюватися. День добрий для усамітнення, турботи про тіло та прийняття власної вразливості.

Водолій — дуб

Дуб заряджає внутрішньою міццю. Водолії, вам потрібно зайняти чітку позицію. Не вагайтеся — настав момент, коли ваше слово вирішальне.

Риби — верба

Верба запрошує Риб до емоційної глибини. Це гарний день для мистецтва, сліз, пам’яті. Не соромтеся своєї ніжності — вона є джерелом сили.

14 липня 2025 року — день глибокого внутрішнього діалогу. Прислухайтесь до знаків, зосередьтесь на своєму стані й не поспішайте із рішеннями. Кожен рух — як подих дерева: не завжди помітний, але завжди важливий.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня шокувала новим прогнозом щодо планів РФ: що вона передбачила.