Кельтський гороскоп дерев на 14 серпня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Водоліям — нові горизонти

14 серпня 2025 року — день, коли внутрішнє очищення й прозорість думок відкривають двері до нових можливостей. Сила дерев-покровителів кельтського гороскопа підтримує у прагненні знайти баланс, допомагає розпізнати правильний момент для дії та зберегти гармонію у стосунках і справах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

Овен — смерека : глибоке коріння допомагає чесно приймати рішення й зберігати внутрішню опору.

Телець — горіх : стабільність у серці дозволяє йти до цілей м’яко, але впевнено.

Близнята — осика : чутливість до змін надихає знаходити нові формули спілкування.

Рак — липа : підтримка в сімейних взаєминах, душевний комфорт серед важливих рішень.

Лев — ясен: ясність у думках і вчинках — ключ до ефективних дій.

Діва — в’яз : структурованість мислення відкриває шлях до реалізації мрій.

Терези — клен : баланс між собою і світом — сьогодні ваш основний ресурс.

Скорпіон — плющ : внутрішня сила й емоційна підтримка допомагають йти до цілей.

Стрілець — береза : оновлення через відкритість — зміни стають легкою справою.

Козоріг — дуб : рішучість у поєднанні зі стійкістю забезпечує ефективні результати.

Водолій — гліцинія : прагнення до нового стимулює ваш творчий потенціал.

Риби — горобина: тонке налаштування на інтуїцію допомагає знайти свій шлях.

14 серпня — день зцілення, проникливості й гармонії. Дерева-покровителі дарують внутрішню рівновагу, допомагають розрізняти, коли потрібно діяти, а коли зупинятись і прислухатися до себе.

