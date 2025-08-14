ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 14 серпня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Водоліям — нові горизонти

14 серпня 2025 року — день, коли внутрішнє очищення та прозріння повинні стати вашими союзниками. Це час знайти баланс між дією й паузою, між стійкістю та відкритістю до змін. Ваша внутрішня мудрість сьогодні — найвірніший провідник.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

14 серпня 2025 року — день, коли внутрішнє очищення й прозорість думок відкривають двері до нових можливостей. Сила дерев-покровителів кельтського гороскопа підтримує у прагненні знайти баланс, допомагає розпізнати правильний момент для дії та зберегти гармонію у стосунках і справах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

  • Овен — смерека: глибоке коріння допомагає чесно приймати рішення й зберігати внутрішню опору.

  • Телець — горіх: стабільність у серці дозволяє йти до цілей м’яко, але впевнено.

  • Близнята — осика: чутливість до змін надихає знаходити нові формули спілкування.

  • Рак — липа: підтримка в сімейних взаєминах, душевний комфорт серед важливих рішень.

  • Лев — ясен: ясність у думках і вчинках — ключ до ефективних дій.

  • Діва — в’яз: структурованість мислення відкриває шлях до реалізації мрій.

  • Терези — клен: баланс між собою і світом — сьогодні ваш основний ресурс.

  • Скорпіон — плющ: внутрішня сила й емоційна підтримка допомагають йти до цілей.

  • Стрілець — береза: оновлення через відкритість — зміни стають легкою справою.

  • Козоріг — дуб: рішучість у поєднанні зі стійкістю забезпечує ефективні результати.

  • Водолій — гліцинія: прагнення до нового стимулює ваш творчий потенціал.

  • Риби — горобина: тонке налаштування на інтуїцію допомагає знайти свій шлях.

14 серпня — день зцілення, проникливості й гармонії. Дерева-покровителі дарують внутрішню рівновагу, допомагають розрізняти, коли потрібно діяти, а коли зупинятись і прислухатися до себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

