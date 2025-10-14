- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 14 жовтня 2025 року: Терезам — гармонія, Ракам — ніжність
14 жовтня 2025 року — день, коли природа закликає до рівноваги й краси у всьому: у думках, словах і діях. Венера переходить у знак Терезів, приносячи спокій і бажання творити гармонію.
Дерева кельтського гороскопа відкриють шляхи до внутрішнього миру й взаєморозуміння.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Осика: легкість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися до нових обставин.
Телець — Смерека: внутрішня стійкість, терпіння і духовна врівноваженість.
Близнята — Верба: чутливість, ніжність і гармонія у стосунках.
Рак — Горобина: щирість, душевне тепло і підтримка від близьких.
Лев — Маслина: дипломатичність, м’якість і миролюбність.
Діва — Кипарис: ясність думок, внутрішня дисципліна й гармонійний порядок.
Терези — Липа: символ душевної рівноваги, доброти та щирості у взаєминах.
Скорпіон — Граб: концентрація, сила волі й уважність до деталей.
Стрілець — Дуб: енергія впевненості й глибоке відчуття власної правди.
Козоріг — Клен: відкритість до натхнення та креативного підходу до життя.
Водолій — Бук: мудрість, врівноваженість і здатність бачити гармонію у складному.
Риби — Яблуня: внутрішня ніжність, віра у добро і творча чутливість.
14 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої гармонії та пошуку краси у дрібницях. Венера в Терезах і дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між розумом і серцем, дією й прийняттям, нагадуючи: істинна сила — у м’якості.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.