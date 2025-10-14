Кельтський гороскоп дерев на 14 жовтня 2025 року: Терезам — гармонія, Ракам — ніжність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева кельтського гороскопа відкриють шляхи до внутрішнього миру й взаєморозуміння.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Осика : легкість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися до нових обставин.

Телець — Смерека : внутрішня стійкість, терпіння і духовна врівноваженість.

Близнята — Верба : чутливість, ніжність і гармонія у стосунках.

Рак — Горобина : щирість, душевне тепло і підтримка від близьких.

Лев — Маслина : дипломатичність, м’якість і миролюбність.

Діва — Кипарис : ясність думок, внутрішня дисципліна й гармонійний порядок.

Терези — Липа : символ душевної рівноваги, доброти та щирості у взаєминах.

Скорпіон — Граб : концентрація, сила волі й уважність до деталей.

Стрілець — Дуб : енергія впевненості й глибоке відчуття власної правди.

Козоріг — Клен : відкритість до натхнення та креативного підходу до життя.

Водолій — Бук : мудрість, врівноваженість і здатність бачити гармонію у складному.

Риби — Яблуня: внутрішня ніжність, віра у добро і творча чутливість.

14 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої гармонії та пошуку краси у дрібницях. Венера в Терезах і дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між розумом і серцем, дією й прийняттям, нагадуючи: істинна сила — у м’якості.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

