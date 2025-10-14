ТСН у соціальних мережах

Астрологія
189
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 14 жовтня 2025 року: Терезам — гармонія, Ракам — ніжність

14 жовтня 2025 року — день, коли природа закликає до рівноваги й краси у всьому: у думках, словах і діях. Венера переходить у знак Терезів, приносячи спокій і бажання творити гармонію.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева кельтського гороскопа відкриють шляхи до внутрішнього миру й взаєморозуміння.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Осика: легкість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися до нових обставин.

  • Телець — Смерека: внутрішня стійкість, терпіння і духовна врівноваженість.

  • Близнята — Верба: чутливість, ніжність і гармонія у стосунках.

  • Рак — Горобина: щирість, душевне тепло і підтримка від близьких.

  • Лев — Маслина: дипломатичність, м’якість і миролюбність.

  • Діва — Кипарис: ясність думок, внутрішня дисципліна й гармонійний порядок.

  • Терези — Липа: символ душевної рівноваги, доброти та щирості у взаєминах.

  • Скорпіон — Граб: концентрація, сила волі й уважність до деталей.

  • Стрілець — Дуб: енергія впевненості й глибоке відчуття власної правди.

  • Козоріг — Клен: відкритість до натхнення та креативного підходу до життя.

  • Водолій — Бук: мудрість, врівноваженість і здатність бачити гармонію у складному.

  • Риби — Яблуня: внутрішня ніжність, віра у добро і творча чутливість.

14 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої гармонії та пошуку краси у дрібницях. Венера в Терезах і дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між розумом і серцем, дією й прийняттям, нагадуючи: істинна сила — у м’якості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

189
