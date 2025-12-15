Кельтський гороскоп дерев на 15–21 грудня 2025 року: тиждень внутрішньої опори, завершень і тихої сили

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Друга половина грудня в кельтській традиції — це період згущення тиші, зосередженості та внутрішнього підбиття підсумків. Дерева цього тижня не кваплять і не штовхають — вони навчають стояти міцно, діяти вчасно й відпускати те, що вже виконало свою роль.

Енергії 15–21 грудня допомагають зібрати внутрішній ресурс, завершити справи року та підготуватися до зимового перелому.

Овен — Дуб

Сила, відповідальність, внутрішній стрижень.

Прогноз: Тиждень ставить вас у позицію опори — для себе й для інших. Вам довіряють, на вас орієнтуються. Добрий час для серйозних рішень, керівних дій і завершення складних справ.

Телець — Сосна

Витривалість, стабільність, порядок.

Прогноз: Повільний, але дуже продуктивний тиждень. Ви наводите лад у фінансах, побуті, думках. Послідовність і терпіння дадуть відчутний результат.

Близнята — Ясен

Розвиток, знання, нові перспективи.

Прогноз: З’являється ідея або інформація, яка допомагає інакше подивитися на майбутнє. Вдалий період для навчання, планування, важливих розмов.

Рак — Верба

Інтуїція, емоційна глибина, чутливість.

Прогноз: Ви дуже тонко відчуваєте людей і ситуації. Тиждень сприяє внутрішньому зціленню, щирим розмовам і прийняттю емоційних рішень.

Лев — Кедр

Гідність, внутрішня сила, зріле лідерство.

Прогноз: Ви поводитеся впевнено й спокійно, без потреби щось доводити. Це зміцнює авторитет. Гарний час для важливих домовленостей і рішень.

Діва — Ліщина

Мудрість, аналітика, точність.

Прогноз: Ви чітко бачите деталі й причинно-наслідкові зв’язки. Тиждень сприятливий для роботи з документами, фінансами, плануванням і підбиттям підсумків.

Терези — Олива

Мир, баланс, дипломатія.

Прогноз: Ви здатні пом’якшити напруження та знайти компроміс. Тиждень добре підходить для примирення, переговорів і відновлення рівноваги у стосунках.

Скорпіон — Бузина

Завершення, очищення, трансформація.

Прогноз: Настає момент відпустити старе — емоцію, зобов’язання або внутрішній страх. Це звільнить багато енергії для нового етапу.

Стрілець — Яблуня

Гармонія, тепло, відновлення.

Прогноз: Тиждень приносить м’якість і емоційну підтримку. Добре для стосунків, родинних справ, турботи про себе й відновлення сил.

Козоріг — Вільха

Рішучість, дія, чіткий імпульс.

Прогноз: Ви готові діяти без зволікань. Період сприяє запуску або завершенню важливих процесів, ухваленню конкретних рішень.

Водолій — Тополя

Самоусвідомлення, чесність із собою.

Прогноз: Ви ясно розумієте, що для вас більше не працює. Тиждень допомагає скоригувати напрямок і прийняти внутрішньо чесне рішення.

Риби — Плющ

Зв’язок, підтримка, адаптація.

Прогноз: Ви легко знаходите спільну мову з людьми. Тиждень сприяє підтримці, довірі та м’якому розв'язанню складних питань.

15–21 грудня — це тиждень внутрішньої опори, завершень і спокійної сили. Кельтські дерева радять не поспішати, а діяти виважено, завершувати незакінчене й берегти власний ресурс. Це період, коли тиша стає джерелом ясності, а зрілі рішення — основою майбутніх змін.

