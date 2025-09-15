Кельтський гороскоп дерев на 15–21 вересня 2025 року: Овнам — сила волі, Рибам — душевний комфорт

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між силою й чутливістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : символ сили й рішучості, що допоможе долати перепони.

Телець — Липа : душевний затишок, підтримка в родинних і дружніх стосунках.

Близнята — Клен : натхнення, нові ідеї й легкість у спілкуванні.

Рак — Верба : чутливість і глибоке відчуття гармонії.

Лев — Горобина : енергія й харизма, що посилять вашу впливовість.

Діва — Граб : порядок у справах і уважність до деталей.

Терези — Маслина : миролюбність і здатність налагоджувати рівновагу.

Скорпіон — Тис : глибина й трансформаційна сила у важливих питаннях.

Стрілець — Виноградна лоза : час пожинати плоди своєї праці та святкувати досягнення.

Козоріг — Бук : мудрість і стратегічне бачення у плануванні.

Водолій — Осика : легкість у пристосуванні та гармонійні зміни.

Риби — Слива: душевний комфорт і внутрішня рівновага.

15–21 вересня 2025 року стане періодом гармонії та впевненості. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку зодіаку завершити потрібні процеси, знайти сили для дій і водночас відновити внутрішній баланс.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.