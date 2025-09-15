- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 15–21 вересня 2025 року: Овнам — сила волі, Рибам — душевний комфорт
Тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року принесе відчуття впевненості та потребу в гармонії. Це час, коли варто завершувати розпочате й водночас відкритися новим ідеям.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між силою й чутливістю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: символ сили й рішучості, що допоможе долати перепони.
Телець — Липа: душевний затишок, підтримка в родинних і дружніх стосунках.
Близнята — Клен: натхнення, нові ідеї й легкість у спілкуванні.
Рак — Верба: чутливість і глибоке відчуття гармонії.
Лев — Горобина: енергія й харизма, що посилять вашу впливовість.
Діва — Граб: порядок у справах і уважність до деталей.
Терези — Маслина: миролюбність і здатність налагоджувати рівновагу.
Скорпіон — Тис: глибина й трансформаційна сила у важливих питаннях.
Стрілець — Виноградна лоза: час пожинати плоди своєї праці та святкувати досягнення.
Козоріг — Бук: мудрість і стратегічне бачення у плануванні.
Водолій — Осика: легкість у пристосуванні та гармонійні зміни.
Риби — Слива: душевний комфорт і внутрішня рівновага.
15–21 вересня 2025 року стане періодом гармонії та впевненості. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку зодіаку завершити потрібні процеси, знайти сили для дій і водночас відновити внутрішній баланс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
