ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 15–21 вересня 2025 року: Овнам — сила волі, Рибам — душевний комфорт

Тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року принесе відчуття впевненості та потребу в гармонії. Це час, коли варто завершувати розпочате й водночас відкритися новим ідеям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між силою й чутливістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: символ сили й рішучості, що допоможе долати перепони.

  • Телець — Липа: душевний затишок, підтримка в родинних і дружніх стосунках.

  • Близнята — Клен: натхнення, нові ідеї й легкість у спілкуванні.

  • Рак — Верба: чутливість і глибоке відчуття гармонії.

  • Лев — Горобина: енергія й харизма, що посилять вашу впливовість.

  • Діва — Граб: порядок у справах і уважність до деталей.

  • Терези — Маслина: миролюбність і здатність налагоджувати рівновагу.

  • Скорпіон — Тис: глибина й трансформаційна сила у важливих питаннях.

  • Стрілець — Виноградна лоза: час пожинати плоди своєї праці та святкувати досягнення.

  • Козоріг — Бук: мудрість і стратегічне бачення у плануванні.

  • Водолій — Осика: легкість у пристосуванні та гармонійні зміни.

  • Риби — Слива: душевний комфорт і внутрішня рівновага.

15–21 вересня 2025 року стане періодом гармонії та впевненості. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку зодіаку завершити потрібні процеси, знайти сили для дій і водночас відновити внутрішній баланс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie