Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев заснований на стародавній системі друїдів, які пов’язували кожен період року з певним деревом. Вважається, що дерево-заступник впливає на емоційний стан, життєві рішення та шлях кожного знака. 15 липня 2025 року ми перебуваємо під заступництвом яблуні, що символізує любов, гармонію та відродження. Це день, коли внутрішні зміни можуть дати несподівані плоди.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Дерево: яблуня

Сьогодні настав час зцілення душі. Не приглушуйте емоції — навпаки, дозвольте їм текти, як весняний сік по гілках. Ви можете несподівано пробачити, зрозуміти або полегшити власний біль.

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Телець (21 квітня — 20 травня)

Дерево: горобина

День спонукає до заземлення. Уникайте поспіху, особливо у фінансових чи родинних справах. Природа — ваш союзник. Сповільнення відкриє очі на головне.

Близнята (21 травня — 21 червня)

Дерево: ясен

Зірки показують новий курс. Якщо довго не могли вирішити, куди рухатися далі — прийде знак. Можливі розмови, які визначать подальші плани.

Рак (22 червня — 22 липня)

Дерево: береза

Цей день змусить вас поглянути всередину себе. Може статися щось, що зруйнує старе сприйняття, але вивільнить місце для істинного.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Дерево: дуб

Ваш внутрішній магнетизм — на піку. Люди вас помічають, прислухаються, захоплюються. Використайте цей потік для конструктивного впливу.

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Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дерево: глід

Сьогодні — день відновлення порядку. Вам захочеться все розкласти по поличках. Використайте момент для прибирання як зовнішнього, так і внутрішнього.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Дерево: ліщина

Чутливість — ваш компас. Ви зможете відчути справжні мотиви інших, навіть не почувши жодного слова. Слухайте серце і не ігноруйте натяки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Дерево: бузина

Не чіпляйтесь за контроль. День може піти зовсім не за планом — і це буде на краще. Випадковості сьогодні не випадкові.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Дерево: яблуня

Знак долі вже поряд. Чи це зустріч, слово чи символ — не проґавте. Навіть дрібниця може змінити ваш маршрут.

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Козоріг (22 грудня — 20 січня)

Дерево: сосна

День вимагає зосередженості. Не розпорошуйте енергію. Один чіткий крок сьогодні матиме довготривалий вплив.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Дерево: верба

Час повернутись до себе. Емоційна втома може нагадати про себе. Візьміть паузу — вода, музика і тиша стануть ліками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дерево: в’яз

Ваша емпатія стане порятунком для когось поруч. Слово підтримки, навіть просте «я з тобою», сьогодні набуває сакрального значення.

Загалом під заступництвом яблуні 15 липня запрошує кожного з нас до лагідного перегляду себе. Це день, коли важливо бути чесним із собою та людьми, яких ви любите.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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