Кельтський гороскоп дерев на 15 серпня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Водоліям — нові горизонти

15 серпня 2025 року — день, коли варто прислухатися до внутрішнього голосу та діяти в гармонії з собою. Сила дерев-покровителів кельтського гороскопа допоможе зберегти рівновагу, підтримати емоційний баланс і водночас наважитися на кроки, що відкриють нові горизонти.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — липа : м’якість у спілкуванні, чуйність до настрою інших, гармонія у слові.

Телець — осика : емоційна гнучкість, комфорт у спільних рішеннях, стійкість у невизначеності.

Близнята — яблуня : творчі ідеї, натхнення через внутрішню красу, здатність одразу помітити нове.

Рак — каштан : емоційна відкритість, тепло душі, здатність створити атмосферу підтримки.

Лев — в’яз : структурованість у творчості, ясність думок, сила у деталях.

Діва — береза : бажання оновлюватись, легкість у розв'язанні побутових питань, прозорість дій.

Терези — дуб : внутрішня опора, здатність залишатися зваженими, міць у гармонії.

Скорпіон — горобина : глибина почуттів, інтуїтивне розуміння, сила у чуттєвості.

Стрілець — смерека : стійкість у русі вперед, внутрішнє коріння для нових починань.

Козоріг — горобина : прагматичний оптимізм, відкритість до душевного діалогу, тепло у вчинках.

Водолій — клен : творчість, новаторство, бажання розширювати горизонти.

Риби — плющ: духовна глибина, чутливий потік і зв’язок із цілісністю світу.

15 серпня — поетичний баланс між внутрішньою стійкістю і відкритістю до нового. Дерева-покровителі дарують мудрість залишатись цілісними, навіть коли світ навколо рухається вперед. День ідеальний для тих, хто прагне зберегти власне серце гнучким і сильним водночас.

