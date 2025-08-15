ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 15 серпня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Водоліям — нові горизонти

15 серпня 2025 року — день, коли необхідно знайти внутрішню рівновагу й одночасно відкритись до нового. Природна мудрість підказує: виважені рішення і здатність адаптуватися сьогодні важливіші за швидкість. Дерева-покровителі допоможуть залишатись собою в морі зовнішніх змін.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

15 серпня 2025 року — день, коли варто прислухатися до внутрішнього голосу та діяти в гармонії з собою. Сила дерев-покровителів кельтського гороскопа допоможе зберегти рівновагу, підтримати емоційний баланс і водночас наважитися на кроки, що відкриють нові горизонти.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — липа: м’якість у спілкуванні, чуйність до настрою інших, гармонія у слові.

  • Телець — осика: емоційна гнучкість, комфорт у спільних рішеннях, стійкість у невизначеності.

  • Близнята — яблуня: творчі ідеї, натхнення через внутрішню красу, здатність одразу помітити нове.

  • Рак — каштан: емоційна відкритість, тепло душі, здатність створити атмосферу підтримки.

  • Лев — в’яз: структурованість у творчості, ясність думок, сила у деталях.

  • Діва — береза: бажання оновлюватись, легкість у розв'язанні побутових питань, прозорість дій.

  • Терези — дуб: внутрішня опора, здатність залишатися зваженими, міць у гармонії.

  • Скорпіон — горобина: глибина почуттів, інтуїтивне розуміння, сила у чуттєвості.

  • Стрілець — смерека: стійкість у русі вперед, внутрішнє коріння для нових починань.

  • Козоріг — горобина: прагматичний оптимізм, відкритість до душевного діалогу, тепло у вчинках.

  • Водолій — клен: творчість, новаторство, бажання розширювати горизонти.

  • Риби — плющ: духовна глибина, чутливий потік і зв’язок із цілісністю світу.

15 серпня — поетичний баланс між внутрішньою стійкістю і відкритістю до нового. Дерева-покровителі дарують мудрість залишатись цілісними, навіть коли світ навколо рухається вперед. День ідеальний для тих, хто прагне зберегти власне серце гнучким і сильним водночас.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

