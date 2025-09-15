Кельтський гороскоп дерев на 15 вересня 2025 року: Тельцям — внутрішня стійкість, Водоліям — нові ідеї

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як знайти баланс між упевненістю у власних силах і відкритістю до нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Бук : мудрість і стратегічний підхід у вирішенні завдань.

Телець — Дуб : внутрішня стійкість і сила волі для важливих рішень.

Близнята — Клен : натхнення і легкість у пошуку нових ідей.

Рак — Слива : емоційна гармонія та душевна ніжність.

Лев — Маслина : прагнення миру і здатність гармонізувати стосунки.

Діва — Верба : чутливість і вміння помічати деталі.

Терези — Яблуня : тепло й відвертість у взаєминах.

Скорпіон — В’яз : структурованість і логіка у важливих справах.

Стрілець — Горобина : емоційна щирість і підтримка від близьких.

Козоріг — Смерека : стабільність і витривалість у роботі.

Водолій — Осика : нові ідеї, готовність до змін і гнучкість.

Риби — Липа: спокій і душевний комфорт у щоденних справах.

15 вересня 2025 року сприятиме пошуку гармонії та нових шляхів. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку зодіаку відчути впевненість у собі, зберегти стабільність і водночас відкритися натхненню.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

