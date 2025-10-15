- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 15 жовтня 2025 року: Дівам — ясність, Левам — натхнення
15 жовтня 2025 року — день, коли внутрішня рівновага та любов до себе стають ключовими темами.
Венера в Терезах допомагає відкривати красу в простому, а дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як знайти гармонію між дією, почуттями та творчим натхненням.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Кипарис: спокій і мудрість у прийнятті рішень, захист від емоційних коливань.
Телець — Яблуня: щирість, ніжність і бажання створювати красу навколо себе.
Близнята — Бук: логічність, структура та прагнення до внутрішньої гармонії.
Рак — Осика: легкість у відпусканні старого та готовність прийняти нове.
Лев — Клен: натхнення, творчий підйом і впевненість у своїх ідеях.
Діва — Маслина: ясність думок, спокій і миролюбність у справах.
Терези — Верба: інтуїція, гармонія та чутливість у спілкуванні.
Скорпіон — В’яз: впорядкованість, стійкість і сила у важливих діях.
Стрілець — Горобина: відкритість, доброзичливість і натхнення до нових починань.
Козоріг — Слива: м’якість, емоційна стабільність і здатність довіряти серцю.
Водолій — Липа: рівновага, спокій і прагнення до гармонійних рішень.
Риби — Смерека: внутрішня опора, духовна глибина й відновлення енергії.
15 жовтня 2025 року — день, коли енергія краси та гармонії допомагає заспокоїти розум і серце. Дерева-покровителі підтримають кожного, хто прагне рівноваги, любові й натхнення у повсякденному житті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
