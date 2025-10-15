Кельтський гороскоп дерев на 15 жовтня 2025 року: Дівам — ясність, Левам — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Венера в Терезах допомагає відкривати красу в простому, а дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як знайти гармонію між дією, почуттями та творчим натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Кипарис : спокій і мудрість у прийнятті рішень, захист від емоційних коливань.

Телець — Яблуня : щирість, ніжність і бажання створювати красу навколо себе.

Близнята — Бук : логічність, структура та прагнення до внутрішньої гармонії.

Рак — Осика : легкість у відпусканні старого та готовність прийняти нове.

Лев — Клен : натхнення, творчий підйом і впевненість у своїх ідеях.

Діва — Маслина : ясність думок, спокій і миролюбність у справах.

Терези — Верба : інтуїція, гармонія та чутливість у спілкуванні.

Скорпіон — В’яз : впорядкованість, стійкість і сила у важливих діях.

Стрілець — Горобина : відкритість, доброзичливість і натхнення до нових починань.

Козоріг — Слива : м’якість, емоційна стабільність і здатність довіряти серцю.

Водолій — Липа : рівновага, спокій і прагнення до гармонійних рішень.

Риби — Смерека: внутрішня опора, духовна глибина й відновлення енергії.

15 жовтня 2025 року — день, коли енергія краси та гармонії допомагає заспокоїти розум і серце. Дерева-покровителі підтримають кожного, хто прагне рівноваги, любові й натхнення у повсякденному житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

