Астрологія
5
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 15 жовтня 2025 року: Дівам — ясність, Левам — натхнення

15 жовтня 2025 року — день, коли внутрішня рівновага та любов до себе стають ключовими темами.

Кельтський гороскоп дерев

Венера в Терезах допомагає відкривати красу в простому, а дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як знайти гармонію між дією, почуттями та творчим натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Кипарис: спокій і мудрість у прийнятті рішень, захист від емоційних коливань.

  • Телець — Яблуня: щирість, ніжність і бажання створювати красу навколо себе.

  • Близнята — Бук: логічність, структура та прагнення до внутрішньої гармонії.

  • Рак — Осика: легкість у відпусканні старого та готовність прийняти нове.

  • Лев — Клен: натхнення, творчий підйом і впевненість у своїх ідеях.

  • Діва — Маслина: ясність думок, спокій і миролюбність у справах.

  • Терези — Верба: інтуїція, гармонія та чутливість у спілкуванні.

  • Скорпіон — В’яз: впорядкованість, стійкість і сила у важливих діях.

  • Стрілець — Горобина: відкритість, доброзичливість і натхнення до нових починань.

  • Козоріг — Слива: м’якість, емоційна стабільність і здатність довіряти серцю.

  • Водолій — Липа: рівновага, спокій і прагнення до гармонійних рішень.

  • Риби — Смерека: внутрішня опора, духовна глибина й відновлення енергії.

15 жовтня 2025 року — день, коли енергія краси та гармонії допомагає заспокоїти розум і серце. Дерева-покровителі підтримають кожного, хто прагне рівноваги, любові й натхнення у повсякденному житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

5
