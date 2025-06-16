Кельтський гороскоп дерев на 16-22 червня 2025 року: поради природи для кожного знаку зодіаку

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтський гороскоп дерев — це давня система духовного знання, створена друїдами, жерцями стародавніх кельтів. На відміну від класичного зодіаку, де знаки пов’язані з сузір’ями, у кельтів кожному народженому призначається дерево — символ, що втілює його характер, долю та енергетичний потенціал. Усього в системі понад 20 дерев, які керують окремими періодами року.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ці дерева не лише уособлюють людину, але й допомагають зрозуміти, які сили активні в певний час. На тиждень з 16 по 22 червня 2025 року головна енергія належить дубу — символу витривалості, глибини та захисту. Це період ґрунтовності, опори на внутрішнє ядро, а не на шум зовнішнього.

Реклама

Тижневий прогноз за кельтськими деревами

Овен (21 березня – 20 квітня)

Дерево: горобина

Вас можуть несподівано потягнути до глибших емоцій. Не бійтесь відкритості.

Гарний тиждень для того, щоб завершити справи, які давно тягнуться.

Споглядання, природа, вогонь — джерела відновлення сили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Дерево: граб

Надійність перемагає. Приділіть увагу якості стосунків.

Продуктивний тиждень — особливо для роботи руками або фінансових розрахунків.

Наведіть лад у просторі — це заспокоїть розум.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Дерево: ясен

Діалоги — ключ. Хтось чекає на ваше щире слово.

Новини, поїздки, навчання — усе піде на користь.

Почніть вести нотатки думок — у вас виникає багато блискучого.

Рак (21 червня – 22 липня)

Дерево: дуб

Потреба у глибшому контакті з близькими. Ви — центр кола.

Не поспішайте. Ваш авторитет зросте завдяки витримці.

Ритуали, спокій, рід — усе, що зміцнює вас ізсередини.

Реклама

Лев (23 липня – 23 серпня)

Дерево: яблуня

Тиждень дарує тепло, романтику, натхнення.

Якщо проявите креатив — навіть рутина стане яскравою.

Створіть щось своїми руками — це «виведе» внутрішнє сонце.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дерево: горіх

Чесність у почуттях — найкраща стратегія.

Аналітика, структура, деталі — це ваша стихія цього тижня.

Поглиблення знань — ідеальний час для інтелектуального прориву.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дерево: клен

Гармонія у стосунках — не в рівновазі, а в ритмі. Танцюйте.

Не бійтеся змін — вони лише підкреслять вашу гнучкість.

Внутрішня краса проявляється через зовнішню — створіть собі простір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Дерево: бузина

Емоційна трансформація. Те, що здавалося забутим — озветься.

Завершення старого відкриває дорогу новому.

Час глибокої розмови із собою. Не ігноруйте це.

Реклама

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Дерево: ялина

Не намагайтеся довести свою правду — просто будьте щирі.

Спокійне планування, робота без поспіху — найкраща стратегія.

Внутрішня дисципліна зараз — ваш опорний камінь.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Дерево: береза

Нові емоції розпускаються — не бійтеся нових почуттів.

Добрий момент для старту проєктів або зміни підходу.

Почніть тиждень із нового щоденника — символічний початок.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Дерево: глід

Серце співає — прислухайтесь. Можливо, з’явиться хтось, хто зачіпає душу.

Ідеї нестандартні — тому саме зараз варто їх записувати.

Віра у себе — ваш головний дар. Не розпорошуйтеся.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Дерево: верба

М’якість — це сила. Ваша чутливість лікує інших.

Плинність подій не заважає вам — а навпаки, веде.

Розмови з водою (купання, прогулянка біля річки) очистять і дадуть знак.

Реклама

Цей тиждень проходить під знаком дуба — одного з найсакральніших дерев кельтської традиції. Його енергія закликає до витримки, глибини та вірності власному шляху. Це не час для метушні або поверхневих рішень. Натомість — чудовий період для закріплення внутрішньої сили, перевірки стосунків на справжність і творчого усвідомлення себе в світі.

Сонцестояння вже на порозі, і природа розквітає в повноті — як і ми. Варто прислухатися до свого «внутрішнього дерева»: що воно хоче укріпити, що відпустити, і куди пустити нові пагони.

Сила тижня — у спокої, глибоких коренях і чесності з собою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.