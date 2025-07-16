Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев базується на древній системі друїдів, які вірили, що кожна людина народжується під заступництвом певного дерева. Кожне дерево несе унікальну силу: захист, мудрість, інтуїцію, цілительство чи натхнення. 16 липня ми перебуваємо під енергією дерева глоду (англ. Holly) — символу честі, вірності та внутрішнього порядку. Це день для рішучих, але обережних дій, глибинних розмов і подолання перешкод із гідністю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (береза)

Береза — символ чистоти, оновлення, лідерства.

Сьогодні ваша енергія переплітається з впливом Головки, створюючи сприятливий момент для нового старту. Відчуйте, де вам потрібне "перезавантаження" — у роботі, відносинах або особистому розвитку.

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Телець (глід)

Глід — дерево серця, кохання та емоційної правди.

Цей день може нагадати вам про важливість внутрішньої чесності. Вам потрібна тиша, спокій та відверта розмова з собою. Спробуйте зняти маску спокою — за нею ховається справжнє бажання.

Близнята (ясен)

Ясен — символ знання, інтелекту, зв’язку між світами.

Сьогодні ви отримаєте підказки через слова інших. Читайте між рядків. Чим відкритішими ви будете, тим глибшим виявиться сенс звичних речей.

Рак (ясен)

Ясен також ваш покровитель — його міцність і гнучкість сьогодні виведе вас на новий рівень у стосунках. Це час відпустити минуле й відчути силу власного голосу. Займіться рідними або творчістю.

Лев (глід)

Глід надає Левам глибокої інтуїції. Ви сьогодні наче бачите крізь ситуації. Це момент провидіння — користуйтесь цим для прийняття серйозних рішень. День може принести знакову зустріч.

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Діва (горобина)

Горобина — дерево захисту та інтуїтивного бачення.

Слухайте тіло. Ваш розум хоче контролювати, але тільки серце підкаже правильний крок. Можлива зустріч з людиною, яка щиро потребує вашої підтримки.

Терези (клен)

Клен — дерево рівноваги й добрих змін.

Сьогодні ви наче міст між двома стихіями — допоможете іншим домовитися, або налагодите те, що давно не працювало. Емоції в балансі — чудовий день для творчості.

Скорпіон (горіх)

Горіх — символ глибокого мислення, правди й викриттів.

Під впливом Головки ваш захист стає активним. Якщо ви відчуваєте загрозу — відстоюйте кордони. А ще це гарний день, щоб позбутися токсичних прив’язаностей.

Стрілець (бузина)

Бузина — дерево переходів, магії й трансформації.

Сьогодні — ваша зона сили. Всі знаки вказують на те, що настав час закрити певний цикл. Не тримайтеся за старе — звільнивши простір, ви відчуєте нову свободу.

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Козоріг (сосна)

Сосна — символ стабільності, витривалості й духовного росту.

Плануйте, розраховуйте, але не забувайте відпочивати. Вам потрібно розділити відповідальність, аби не згоріти від перевантаження. Особливо в сім’ї.

Водолій (яблуня)

Яблуня — дерево кохання, фантазії та правди серця.

День для емоційної відкритості. Не бійтеся вразливості — це відкриє шлях до важливих розмов. Також сприятливий час для творчих рішень і натхнення.

Риби (верба)

Верба — дерево емоційної глибини, адаптації та снів.

Заглибтесь у себе — сьогодні ваші сни або спогади можуть підказати напрямок. Медитація, вода або музика допоможуть зчитати ці знаки.

Загалом під впливом глоду намагайтеся бути гідними у словах і вчинках. Це день честі, спокійної сили та відкритості до змін. Якщо вам довіряють — не зраджуйте. Якщо ви сумніваєтесь — згадайте, хто ви є.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.